Phubbing, así es como esta actitud afecta a las parejas

El uso de la tecnología en la vida diaria permea en muchas de las áreas de desarrollo para el ser humano, incidiendo principalmente sobre la convivencia e interacción mutua. En el caso de las parejas , y al igual que en muchos otros ámbitos, esto se ha vuelto un problema, pues el uso de dispositivos móviles o celulares suele capturar la atención por mucho más allá que una simple charla cara a cara. Priorizar la atención al celular y las redes sociales en lugar de la interacción con las personas o pareja alrededor, te hace parte del phubbing.

El phubbing es una palabra que proviene de la combinación de phone (teléfono) y snubbing (despreciar), y se refiere al acto de ignorar a la persona con la que se está en un momento dado para prestar atención al teléfono móvil. Esta conducta se ha vuelto muy común en la era de la tecnología móvil, y puede tener consecuencias negativas para las relaciones sociales y personales.

Según el análisis de Digital 2023: Global Overview Report publicado por DataReportal vía Statista, los usuarios de internet pasan una media de 6 horas y 37 minutos al día conectados a sus dispositivos móviles, mientras que se utilizan 2 horas y media para chatear, navegar por las redes sociales o consultar el correo electrónico. Esto implica que muchas veces se descuida la comunicación directa con las personas que nos rodean, y se prioriza la interacción virtual.

El phubbing puede afectar especialmente a las parejas , ya que puede generar sentimientos de rechazo, frustración o una disminución de la cercanía, confianza y calidad de conversación entre dos personas. Algunos estudios han encontrado que el phubbing reduce la satisfacción de pareja e inclusive aumenta el riesgo de depresión. Además, puede interferir en la expresión de las emociones y en la estructuración de las relaciones íntimas a largo plazo.

De acuerdo con una investigación citada en el portal Psicología y Mente , esto se debe a dos factores; el primero, la nula capacidad de autocontrol sobre las redes sociales y el miedo a perderse de todas las actualizaciones ligadas a las tendencias y la información inmediata. Además, los expertos aseguran que esta práctica se convierte rápidamente en algo muy común, que además es recíproco. Si alguien saca su celular mientras se está charlando, la otra persona lo hará subsecuentemente.

Para evitar caer en el phubbing, es importante ser conscientes del uso que le damos al teléfono móvil y establecer límites y normas para su empleo. No se trata de asilar los beneficios que traen consigo las tecnologías, sino implementar un uso correcto de ellas para no altercar las relaciones de pareja e incentivar el asilamiento personal. Al priorizar la conexión es una tendencia que puede dañar las relaciones de pareja si no se controla adecuadamente. Por eso, es necesario prestar atención a las señales de alerta y tomar medidas para evitarlo. De esta forma, se podrá mejorar la comunicación, el respeto y el afecto con la persona amada.



