La promoción de Starbucks 2x1 vigente del 15 al 21 de abril

Starbucks , la famosa cadena de cafetería estadounidense, trae una promoción que deleitará a sus fieles seguidores: ¡2x1 en sus bebidas! Esta oferta se reveló a través de un correo electrónico dirigido a sus consumidores. La promoción invita a compartir momentos con amigos, familiares o colegas mientras disfrutan de sus productos favoritos.

¿En qué consiste este 2x1 en bebidas de Starbucks?

Al adquirir una bebida Grande o Venti participante, recibirás una segunda bebida completamente gratis. Esta oferta aplica tanto en compras dentro de la tienda como en pedidos realizados a través de Starbucks Rewards en modalidades como Pickup, Car Pickup y Starbucks Rewards Delivery.

La promoción estará vigente desde el lunes 15 hasta el domingo 21 de abril, en un horario específico de 15:00 a 19:00 horas. La campaña es válida en todas las tiendas físicas de Starbucks en la República Mexicana, a excepción de las ubicadas en aeropuertos.

Sin embargo, no es acumulable con otras promociones, cupones, descuentos ni beneficios del programa Starbucks Rewards, y está sujeta a disponibilidad del producto en las respectivas tiendas.

¿Qué bebidas participan en esta oferta?

Dentro de la promoción, aparecen desde clásicos hasta opciones más audaces. Se trata de una amplia gama de bebidas que ya se encuentran disponibles para llevarse dos al precio de una y son:



Latte

Latte Macchiato

Cappuccino

Espresso americano

Caramel Macchiato

Flat White

Café Mocha

Café Mocha Blanco

Mocha Shaken

Espresso Helado

Avellana Shake

Cold Brew

Es importante tener en cuenta que este beneficio no incluye los productos de temporada y se aplicará el precio de la bebida participante de mayor valor en el ticket. Además, no se consideran modificaciones extras y se limita a una promoción por pedido. No olvides mencionar la oferta a tu barista para validarla.

¿Cuáles son los beneficios de ser parte de Starbucks Rewards?

El socio Nivel Green, es decir apenas te suscribes a Starbucks Rewards, tiene la posibilidad de disfrutar antes que nadie de lanzamientos exclusivos, rellenar el vaso con café del día, recibir una bebida gratis el día de tu cumpleaños, junto a más ofertas exclusivas y personalizadas.

A su vez, el Nivel Gold tiene a su disposición una pieza de panadería de bienvenida, una tarjeta digital, una bebida o pieza de panadería por cada 100 estrellas acumuladas, 15 estrellas cada aniversario, sumados a los mismos beneficios que el Green.

