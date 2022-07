Precio y detalles del Backbone One, el control portatil de PlayStation

La tendencia de llevar y disfrutar de los videojuegos en el celular cada vez se hace más fuerte y para Sony lo sabe, por lo que “regresar” al mundo de las consolas portátiles es una gran apuesta y lo hace con el Backbone One PlayStation Edition para iPhone que volverá locos a los gammers.

Si eres de los que no deja pasar el tiempo y ya sea en los trayectos o algún rato libre fuera de casa disfrutas de videojuegos en tu teléfono móvil el Backbone One PlayStation Edition te va a encantar, pues es la mejor forma de jugar tus títulos favoritos de PlayStation de una forma más óptima y ergonómica.

Presentamos Backbone One - PlayStation Edition, un control móvil con licencia oficial para usuarios de iPhone. Todos los detalles: https://t.co/DgKJiRnjVl pic.twitter.com/X2kuWLpMN2 — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) July 28, 2022

Este control es compatible con la aplicación PS Remote Play y contará con una línea dedicada de títulos y actualizaciones relacionados con el PlayStation que te permitirá jugar de forma remota.

Además puedes conectar los audífonos PlayStation Pulse 3D, para utilizarlos fácilmente en juegos móviles.

Precio del Backbone One PlayStation Edition

Si quieres adquirir el Backbone One PlayStation Edition debes saber que no es una consola como tal, no como lo era el PSP lanzado en 2008.

El Backbone One PlayStation Edition más bien es un control con el que PlayStation te permitirá disfrutar de sus juegos de PS4 y PS5 en un dispositivo móvil.

El Backbone One PlayStation Edition ya está disponible en nuestro México y lo puedes comprar en línea en esta página por 2 mil 990 pesos mexicanos, pero recuerda que por ahora solo está disponible para iPhone.

