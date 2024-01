Esta es la razón por la que los gatos se van de casa y saben cómo regresar después de varios días

Los gatos son conocidos por su independencia y curiosidad, lo que a veces los lleva a aventurarse fuera de casa. Aunque los felinos disfrutan de la comodidad del hogar, la calle les ofrece estímulos y experiencias irresistibles. Entre las razones comunes por las que los gatos se escapan se incluyen la búsqueda de presas, el deseo sexual no satisfecho y la exploración de nuevos olores y sonidos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

En particular y según Experto Animal, los gatos no castrados tienen una mayor tendencia a escapar para cumplir con su instinto de reproducción. La castración no solo controla la reproducción, sino que también previene enfermedades, peleas y accidentes relacionados con el escapismo. Estudios indican que la castración puede reducir o eliminar el comportamiento de itinerancia en un 90% de los casos.

Lee también: No fallan: 5 trucos para evitar que tu gato huya de casa

El carácter individual de cada gato también influye en su propensión al escapar. Algunos son más tranquilos y se adaptan fácilmente al hogar, mientras que otros son enérgicos y aventureros, por lo que muestran una mayor inclinación a escapar.

¿Un gato sabe volver a casa por sí solo?

La pregunta crucial es si un gato perdido puede volver a casa. Aunque los gatos poseen una gran inteligencia y sentidos agudos, no hay garantía de que siempre puedan encontrar el camino de vuelta. Su agudo sentido de la dirección y olfato les permiten orientarse, pero no es infalible. Algunos gatos utilizan señales visuales y feromonas para regresar a casa.

Lee también: Gatita enfrenta a coyotes para rescatar a su hermano perro

En casos más complejos, la desorientación de un gato perdido puede variar pues algunos intentan seguir su propio rastro mediante marcaje con orina, mientras que otros pueden desplazarse kilómetros en busca del hogar. Si un gato no regresa después de 18 o 24 horas, se sugiere tomar medidas, ya que podría haberse perdido, según recomiendan .

En situaciones de extravío, la esterilización, la medicina preventiva, el microchip de identificación y la recompensa por el regreso son medidas cruciales. Aunque algunos gatos pueden saber regresar siguiendo algunas de las señales anteriormente mencionadas, la prevención y la acción rápida son clave para garantizar la seguridad y el bienestar de estos felinos independientes.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informad