VIDEO: Perrito de TikTok se merece un Oscar tras esta actuación

Sin duda los animales son los mejores protagonistas de los videos virales y en esta ocasión te compartimos la grabación de un perrito estrella que sin duda podría llevarse el Oscar por ser un gran actor y es que su espontánea reacción tras ser golpeado por un carrito de juguete se robó el corazón de los internautas.

La publicación en TikTok ya tiene más de 7 millones de reproducciones y ha logrado acumular cientos de comentarios, donde en la mayoría de ellos se resalta la increíble actuación del lomito.

El video de escasos 10 segundos, publicado por la cuenta @jackie_interesting47, está acompañado de un mensaje que anuncia la dramática reacción de la mascota.

Perrito es golpeado por carrito de juguete y reacción se vuelve viral

En la grabación se observa como el carrito de juguete se aproxima a la pata del perrito , mismo que porta un suéter azul con rayas amarillas. Lo inesperado es que tras el diminuto golpe el animal da un par de pasitos pero cojeando.

Como si el drama no fuera suficiente, el can decide finalizar su actuación tirándose al suelo, haciendo creer a su dueño que el golpe le ha dolido lo suficiente como para no poder seguir caminando.

Sin duda la reacción del perrito se ganó la atención de millones de internautas quienes lo nombraron el “perro Neymar” ya que gran parte de la población mexicana recuerda al futbolista brasileño que en aquel icónico partido exageró tener una caída.

A este tipo de comentarios se sumaron otros como “911. Hubo un accidente, envíe una ambulancia de inmediato para Firulais”, “Por favor, alguien dele un Oscar a este perrito"; al final todos tienen un toque de divertido.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

dps