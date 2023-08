Así puedes ver series y películas en WhatsApp con alguno de tus contatos

No cabe duda de que la tecnología sigue avanzando a fin de mejorar la experiencia de los usuarios en múltiples plataformas, una de ellas es cómo ver películas en WhatsApp de manera simultánea con alguno de tus contactos.

Ahora desde tu celular podrás estar conversando en tiempo real, a la par que visualizan una serie, película o cualquier video ¡Es un proceso muy sencillo y seguro! Ya que no implica herramientas extras o externas; te contamos cómo funciona.

Cómo veo películas en WhatsApp

Hoy en día, gracias a las redes sociales es posible conectar con personas a distancia, las videollamadas hacen sentir que la distancia se desvanece, y ahora, la tecnología permite realizar otras actividades con esas personas en simultáneo.

Se podría decir que ver películas o series, es una de las tantas opciones que los usuarios pueden poner en práctica al compartir una pantalla, la cual es la nueva novedad de la app de Meta. Sí, ahora la aplicación de mensajería instantánea, de la que Mark Zuckerberg es dueño, permite que los usuarios puedan compartir su pantalla con otros de sus contactos al realizar una videollamada desde su celular.

¿Cómo compartir pantalla y ver pelis con otro de mis contactos en WhatsApp?

Entonces, el proceso para poder ver películas y series en simultáneo es muy sencillo, basta con:



Abrir la app de WhatsApp

Iniciar una videollamada con quien quieras ver el contenido multimedia

Seleccionar “Compartir pantalla” a través de un ícono de celular que se encuentra en la parte inferior del dispositivo.

Abrir el navegador y seleccionar el enlace de la película o serie que desean visualizar; incluso se puede hacer con videos que tengas descargados en la galería o en plataformas como YouTube

¡Y listo! Así de fácil pueden comenzar a ver una serie nueva a pesar de la distancia, o una película que tenían ganas de ver juntos. La recomendación es que para ver el contenido se procure estar conectado a una red WiFi segura, a fin de que no se trabe y no te gastes todos tus datos. Un plus será que ambos cuenten con la versión de WhatsApp más actualizada.

¿Es posible ver Netflix a través de WhatsApp?

Lamentablemente, a pesar de que algunos aseguran que con esta función de WhatsApp se podría ver contenido de cualquier plataforma, no es así, en el caso de Netflix el audio se escuchaba, pero no la imagen y en Disney+ no se pudo reproducir. Así que por ahora, aún hay ciertas limitantes.

