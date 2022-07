Papá organiza fiesta para su hija, pero la mamá no la llevó

Regularmente cuando se organiza una fiesta para un hijo pequeño los papás suelen echar la casa por la ventana con grandes, pasteles, mesas de dulces, piñatas y hasta se contrata algún show de payasos, magos o personajes de moda, pero existen casos en los que las cosas no salen como se planearon.

Así ocurrió con un hombre que organizó una tremenda fiesta para su hija de 6 años, pero su expareja y madre de la niña no la llevó al festejo.

Papá publicó la historia en redes sociales

Fue a través de redes sociales donde Jonathan Villan de Buenos Aires, Argentina contó la triste historia de la fiesta a la que su expareja no llevó a la pequeña, pues le canceló de último momento y sin dar una explicación:

“Acá estoy en el cumple número 6 de mi hija. No pude hacer mucho más que esto en solo 3 días de preparación que me dijeron que podía festejarle el cumpleaños en mi casa. A pesar del corto tiempo hice todo lo posible por comprar la comida, candy bar, castillo inflable, regalos invitados. Todo hermoso quedó, para mi gusto, y por solo tener 3 días de preparación”.

El papá también indicó en su post que todo mundo estaba feliz durante la fiesta, pero faltó la invitada principal, su hija.

“No dormí en toda la noche nervioso por ser el primer cumple que yo solo me encargara de todo. Me levanté temprano, anduve para todos lados. Llegó la hora, llegaron los nenes, jugaron, comieron y todos muy feliz menos yo. Mi corazón se destroza por dentro y no paro de llorar. Solo me faltaba la invitada más importante, mi hija. Que por motivos inexplicables de un minuto a otro me dijo que no iba a mandar a la nena. Y no hizo nada más que apagarme el celular”.

Jonathan también explicó que subió la historia a redes sociales para que su hija viera que si pensó en ella y que había organizado la súper fiesta que la niña hubiera querido y como le gustaría.

“Escribí esto para que el día de mañana, hija, veas que papá hizo todo como te hubiese gustado a vos. Te amo”.

