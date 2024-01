Pokémon estaría planeando demandar al popular juego ‘Palword’

En las ultima semana un videojuego llamado ‘Palworld’, que se ha convertido en un título de los más descargados en la plataforma de videojuegos de Steam. Con más de 8 millones de descargas ha ganado popularidad entre diversos streamers. El público en internet ha comparado el juego con Pokémon desarrollado por Nintendo.

‘Palworld’ es un videojuego de supervivencia y mundo abierto que actualmente está disponible en PC, Windows y consolas Xbox.

El desarrollador de Pocket Pair, Inc., quien desarrolló ‘Palworld’ ha negado las diversas comparaciones con el videojuego de Nintendo, sin embargo, desde que se popularizó los videojuegos no han parado de comparar ambos títulos. La característica de atrapar a criaturas guardaría gran parecido con la captura de Pokémon. De acuerdo con diversos usuarios.

¿Por qué ‘Palworld’ podría ser demandado por Nintendo?

La similitud entre ambos juegos llevaron a qué ‘Palworld’ posiblemente sea demandado por Nintendo o la misma The Pokémon Company. A través de un comunciado la compañía detrás de Pokémon ha señalado que ha recibido múltiples comentarios de los usuarios por el uso sin licencia del juego ´Palworld’

Hemos recibido muchas consultas sobre el juego de otra compañía lanzado en enero de 2024. No hemos concedido ningún permiso para el uso de la propiedad intelectual o los activos de Pokémon. Tenemos la intención de investigar y tomar las medidas adecuadas para abordar cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Pokémon.

Aunque no existe una falla en la reclamación de propiedad intelectual, se trataría de algún tipo de inspiración de ‘Palword’ hacía Pokémon, sin embargo, ningún personaje de literatura está basado totalmente en la historia de los ‘Mounstros de Bolsillo’. Hasta el momento no existe una demanda oficial de parte de Nintendo Company, pero The Pokémon Company está analizando la situación

