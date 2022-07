VIDEO: Mujer consigue licencia y choca en menos de 24 horas

En TikTok un usuario contó la triste historia de una joven española, quien apenas unas horas después de conseguir su licencia chocó contra el auto de su hermano.

La joven compartió en un grupo de WhatsApp su felicidad por conseguir su licencia de conducir; sin embargo, su anécdota no tuvo un final feliz, ya que unas horas después contó la tragedia.

La mujer mandó un mensaje de voz y una foto en la que se veía desconsolada al grupo de WhatsApp.

“No vas a creer lo que me ha pasado. Estoy súper triste y enfadada conmigo”, indicó la mujer. “Es que no me lo creo”, añadió.

La joven dijo que al llegar a casa vio a su mamá grabándola, ya que sabía que apenas había conseguido su licencia, por lo que decidió sacar el brazo para saludarla y al soltar el volante chocó contra el coche de su hermano.

Incluso el video tomado por su mamá también fue difundido y se ve el momento exacto en el que la joven choca contra el auto.

Niño arranca auto de su madre y se estampa contra zapatería en Durango

Un niño de 10 años de edad arrancó el automóvil de su mamá y provovó un choque contra el aparador de una zapatería en Durango.

Los hechos se registraron el pasado mes de julio a las afueras de un centro comercial ubicado en el fraccionamiento Jardines de Durango cuando la madre del niño lo dejó solo dentro del vehículo.

Después de varios minutos al menor de edad le ganó la curiosidad y encendió el vehículo para luego lo puso en movimiento y, en medio de su inexperiencia y nervios, este subió una banqueta y se detuvo tras golpear el vidrio del aparador de la zapatería.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram .

sga