Un refugio de animales celebró que, por primera vez, no hay mascotas en adopción en 50 años con un emotivo mensaje

En un giro totalmente inesperado y muy conmovedor, la Adams County Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ACSPCA), con sede en Pensilvania, Estados Unidos, celebró un hito histórico al encontrar hogar para todas sus mascotas , lo que marcó la primera vez en casi 50 años que sus jaulas están totalmente vacías. Esta organización, comprometida con la protección de los animales y la prevención de la crueldad, logró reubicar a 598 mascotas en hogares permanentes y reunir a 125 animales perdidos con sus dueños tan solo en el transcurso de 2023.

La sobrepoblación de refugios animales en los Estados Unidos es un desafío persistente, y la ACSPCA no era ajena a esta lucha. Es muy común que la capacidad máxima de muchos refugios se vea superada por el gran número de mascotas necesitadas, y este refugio en particular no era una excepción hasta hace algunos días. Sin embargo, en lo que describen como un “milagro de Navidad”, todas las mascotas bajo su cuidado encontraron hogares permanentes en tiempo récord.

El logro en este refugio resalta un problema nacional, pues según la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), aproximadamente 6.3 millones de animales de compañía ingresan a refugios animales en los Estados Unidos cada año, y alrededor de 920 mil de ellos son sacrificados para abordar la sobrepoblación. Sin embargo, el esfuerzo de estos trabajadores y amantes de los animales pretende remediar tales números.

La noticia fue compartida a través de las redes sociales , donde la ACSPCA expresó su gratitud al personal que trabajó incansablemente para asegurar que todas las mascotas encontraran un hogar. En su publicación, recordaron que hace solo dos semanas, sus jaulas estaban “casi llenas”, y ahora, por primera vez en casi cinco décadas, están vacías.

Este logro no marca el final de la misión del refugio, sino más bien un nuevo comienzo. Aunque las jaulas estén vacías por ahora, anunciaron que la próxima semana recibirán animales de otros refugios del estado para mitigar un poco la sobrepoblación.

La ACSPCA concluyó su emotiva publicación agradeciendo a todos los involucrados en esta labor y enviaron felicitaciones a sus seguidores por las fiestas decembrinas. Muchos de los usuarios que adoptaron mascotas en el refugio también se manifestaron con algunas fotografías de sus amigos peludos y enviaron felicitaciones al equipo.

A pesar de recibir menos del 1% de su presupuesto operativo anual del condado de Adams y con el apoyo de cinco empleados de tiempo completo y varios trabajadores de tiempo parcial, el refugio demostró que el apoyo de la comunidad y las donaciones pueden marcar la diferencia.

