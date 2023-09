Papá de Meghan Markle EXIGE ver a sus nietos; ¿cómo es la relación con los duques de Sussex?

Han pasado cinco años desde el matrimonio de Meghan Markle con el príncipe Harry, y desde entonces la relación del padre de la exactriz es prácticamente nula, por lo ahora, Thomas Markle, exige al matrimonio ver a su pequeños nieto, los príncipes Archie y Lilibet, con quienes no tienen contacto desde su nacimiento y esto es lo que se sabe en torno a los problemas familiares de la duquesa de Sussex.

Fue a través de la polémica serie de Netflix estrenada el año pasado 2022 cuando la exprotagonista de la serie de ‘Suits’ compartió las verdaderas razones por las que se distanció de su padre, pues recordemos que el hombre no estuvo invitado a la boda de la pareja, pues a ella la entregó en el altar el actual rey de Inglaterra, Carlos III, pues Thomas había estado filtrando información de la pareja con la prensa.

Y es que poco después de la boda de los duques de Sussex, el hombre no dejó de dañar la imagen de su hija, así como vender, filtrar y hasta montar información sobre ella y el hijo menor de Lady Di, por lo que hasta la fecha, la relación entre ellos prácticamente no existe, y ahora, el hombre hace una exigencia a la pareja después de varios años en la polémica.

Recordemos que los padres de Archie y Lilibet, han decidido marcar completamente la línea con el papá de la actriz y hasta con la Familia Real, y a pesar de que estuvieron cumpliendo con los premios Invictus en Alemania, nunca hubo un acercamiento de la corona con la pareja, quienes aprovecharon sus apariciones en público para desmentir una supuesta crisis matrimonial y hasta un divorcio.

Thomas Markle sólo quiere ver a sus nietos

En los últimos años la relación de Meghan con su padre se ha resumido a un intento de reconciliación por parte de él, para después asegurar que no se dejará intimidar por el matrimonio, da paso a un arrepentimiento y poco después vuelve a buscarla, lo que genera cierta desconfianza por parte de ella y poca credibilidad para la prensa.

Ahora, fue a través del programa ‘Good Morning Britain’, en donde Thomas de 79 años de edad volvió a hablar al respecto sobre la intención de tener contacto con su hija, pero al parecer sus intereses han cambiado por completo, pues ya no lo hace en específico por una cordialidad con los duques de Sussex, sino más bien por sus pequeños nietos, a los que ni siquiera conoce.

“Estoy muy molesto porque es algo muy cruel hacerle esto a un abuelo... negarle el derecho a ver a sus nietos… Es una gran decepción y me entristece todos los días. Mis nietos van a tener mi nariz, van a tener mis ojos”, pues además mandó un mensaje a la nuera del rey de Inglaterra: “Vamos a algún lado y vamos a hablar”.

Pero eso no fue todo, pues además, mandó lo que muchos han catalogado como una amenaza, ya que recordó que en el estado de California, hay una ley que permite a los abuelos demandar a los padres si estos no dejan ver a los nietos, y aunque aseguró que su intención de ahora es verlos por la buena, no descarta la posibilidad de recurrir a instancias legales.

