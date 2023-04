Mujer sube al Metrobús con perrito en brazos, usuarios hacen coperacha para bajarla

En redes sociales se hizo viral un video en el que se observa a una mujer que presuntamente subió al Metrobús con sus dos hijos y un perro pequeño en brazos, la mujer policía le pidió bajar de la unidad para meter al perrito en la mochila, ante la negativa de la mujer, los usuarios organizaron una coperacha para regresarle sus pasaje y pudiera avanzar la unidad.

¿Cuál fue el problema con el perrito en el Metrobús?

De acuerdo a usuario @el_gatito_informador, una mujer subió al Metrobús con sus dos hijas, una adolescente y un niño pequeño como de 5 o 6 años, así como un perro pequeño que al parecer llevaban en brazos. Al percatarse de los hechos, una mujer policía le pidió que bajara de la unidad para que metiera al perro en la mochila, a lo que la mujer contestaba “bájate tú, no es tu transporte”.

Esto debido a que al parecer la adolescente ya estaba sentada con el perro en brazos y por eso la mujer se negaba a bajar, argumentando que no iba a dejar a sus hijos solos, pero ante la insistencia de la policía, la mujer se puso grosera con ella y el resto de los usuarios.

Usuarios hacen coperacha para bajarla



La discusión entre la policía y la pasajera se prolongó por casi 5 minutos en los cuales el Metrobús no avanzaba, toda vez que la oficial reiteraba que la unidad no avanzaría hasta que la mujer bajara y colocara al perro en la mochila. Tras responder “pues yo no llevo prisa”; los pasajeros comenzaron a presionar para que bajara y resguardara al perro como indica el reglamento. Toda vez que reconocieron que la policía no estaba siendo grosera con ella.

Ante la presión la mujer dijo que si le devolvían sus tres pasajes, con mucho gusto se bajaba, a lo que un usuario comenzó a hacer la coperacha de peso en peso, y rápidamente juntó los 24 pesos, al tiempo que el resto de los pasajeros coreaban “que se bajé, que se baje”.

Finalmente, la adolescente se levantó con el perro , que ya estaba en la mochila y bajaron de la unidad.

¡Las mascotas también viajan en Metrobús!



Su acceso es en transportadora completamente cerrada. Sé un dueño responsable.



¡Es por su seguridad!



¿Los perros pueden viajar en el Metrobús?

De acuerdo al reglamento del Metrobús, las mascotas sí pueden viajar en el transporte público, siempre y cuando lo hagan en una transportadora o una mochila , a fin de que la mascota vaya segura y no corra el riesgo de escaparse dentro de la unidad.

Los únicos perros que pueden viajar sin estas medida son los perros guías o de asistencia.

