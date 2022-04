VIDEO: Mamá corta cobertura de su hijo reportero solo para saludarlo

Una mujer se convirtió en tendencia mundial luego de que fuera captada por cámaras de una televisora saludando a su hijo, el cual se encontraba como reportero en una zona vial de los Estados Unidos.

En el video difundido en redes sociales y el cual conmovió a millones de usuarios, se puede apreciar cómo el reportero de la ABC de EUA, Myles Harris, se encuentra en una cobertura en vivo justo cuando su madre quien iba manejando, decidió gritarle por su nombre para saludarlo.

Las cámaras de la televisora, las cuales siguieron transmitiendo el épico momento, captaron como la mujer de nombre Sandi, le grita “¡Hola, bebé!”, mientras el reportero voltea apenado a saludar a su madre.

Acto seguido, Myles Harris le contesta “Estoy tratando de trabajar ahora mismo. Él es mi camarógrafo, se llama DeAngelo, también salúdalo. No detengas el tráfico, porque ya tienes coches detrás de ti”.

La acción de orgullosa madre y el apenado reportero ya generó arriba de las 150 mil vistas en redes sociales, además de miles de comentarios mostrando admiración por la madre y su hijo.

Mom surprises reporter Myles Harris at work

Edomex: Cómo tramitar apoyo de mil 600 pesos para madres trabajadoras

Ante este icónico momento de la madre saludando a su hijo en pleno trabajo, cabe recordar que el pasado 04 de marzo el gobierno del Estado de México comenzó a ofrecer un apoyo económico de mil 600 pesos tanto a madres trabajadoras como a los menores de edad que perdieron a su madre o padre. Es por eso que aquí te decimos cómo tramitar la ayuda y todos los detalles.

Este apoyo se trata del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, el cual se divide en dos vertientes, aquel para las madres trabajadoras que dependen de ella uno o más hijos; y otro que está destinado para los menores de edad en orfandad materna.

¿Qué es el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras?

Como se mencionó anteriormente, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras está dividido en dos apoyos:

- Apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras: Beneficia a los recién nacidos y a niños de hasta los 6 años en situación vulnerable por ausencia de uno de los padres.



- Apoyo para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna: Beneficia a los menores de edad y jóvenes de hasta 23 años que perdieron a su madre.

¿Cuáles son los montos que se destinan en el apoyo del Edomex para madres trabajadoras?

· De recién nacido a 5 años: 360 pesos.

· 6-12 años: 600 pesos .

· 13- 15 años: 845 pesos.

· 16-18 años: 1,090 pesos.

· 19-23 años: 1.200 pesos.

Sin embargo, es necesario mencionar que se tendrá prioridad a las solicitudes de las personas que estén en un alto grado de rezago social, de violencia y en zonas de marginación.

Requisitos para solicitar el apoyo del Edomex para madres trabajadoras

· Ser madre, padre o tutor y estar trabajando, en búsqueda de empleo o cursando sus estudios.

· No tener un servicio de cuidado y atención infantil en las guarderías públicas

· Presentar un escrito libre de decir la verdad en el cual debe expresar si trabaja, busca empleo o estudia.

· Presentar una carta de no afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

· Una identificación oficial vigente y con fotografía, la cual puede ser la credencial para votar INE, la cédula profesional, pasaporte, cartilla militar en el caso de los hombres o forma migratoria.

· Los padres y madres menores de edad deben llevar su pasaporte, carta de identidad o su acta de nacimiento.

· Presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP)

· Acta de nacimiento de los y las hijas dependientes.

· Certificado médico original donde indique la discapacidad del o la menor, en caso de que entre en esa categoría del programa, el cual debe ser emitido por alguna institución pública de salud o por un o una profesional de la salud.

· Comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses de antigüedad, entre los que aceptan están: el recibo de la luz, agua, teléfono fijo, impuesto predial o una constancia de residencia.

· En el caso del fallecimiento de la mamá, se tiene que llevar el acta de defunción.

