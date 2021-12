VIDEO: Maestro hace cumbia para alumnos reprobados: “ponte a estudiar”

La vida estudiantil puede ser difícil, sobre todo por los exámenes y calificaciones que terminan por generar un gran estrés a los alumnos cuando el resultado no es satisfactorio, sin embargo, esa presión puede disminuir gracias a educadores como este maestro que, en vez de regañar a sus alumnos, decidió hacerles una cumbia y publicarla en TikTok para motivarlos a estudiar.

Se trata del usuario @profejuanji, un maestro que decidió cambiar la letra de la cumbia Tus jefes no me quieren, de Grupo Ensamble, para hacer una divertida canción sobre sus alumnos que reprobaron a quienes les dice que no se agüiten y se pongan a estudiar.

Maestro se hace viral en TikTok por cumbia para alumnos

Con frases que a cualquiera le sacarían una sonrisa sobre el ritmo de la cumbia que ya era tendencia en redes, el maestro anuncia a sus alumnos que acaban de reprobar, que tendrán que verse las caras “en el extra” y les dice que “ojalá no te pegue tu mamá”.

En la creativa letra de la cumbia, el maestro también hace burla de los jóvenes alumnos que no hacen sus deberes por las distracciones del mundo digital como las redes y videojuegos y menciona al ritmo de la pegajosa melodía: “Reprobaste. Ya ves, ¿para qué no entregas tus tareas? Pero bien que te veía conectado en el Fortnite.

Jóvenes alumnos desean profesores como él

El video del profesor cantando un remix de la famosa cumbia se viralizó rápidamente y obtuvo cientos de miles de reacciones en TikTok, así como la simpatía de cientos de jóvenes alumnos que, en este y otros de sus videos donde muestra situaciones divertidas y su vida como maestro, llegaron a comentarle que desearían tener profesores como él.

