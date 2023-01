Maestra llora frente alumnos por no alcanzar boletos para RBD

El anuncio del regreso de RBD a los escenarios tras años de ausencia y separación, sigue generando mucho de qué hablar en las redes sociales, pues miles de fanáticos están a la espera de poder ver a sus artistas favoritos en la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara.

Sin embargo, no todos están contando con la suerte deseada para poder adquirir los boletos para ver a Rebelde en vivo, lo cual está haciendo que muchas personas queden decepcionadas por ello.

Al menos eso fue lo que demostró una maestra de kínder, la cual rompió en llanto frente a sus alumnos luego de que no alcanzara a comprar boletos para ver a sus artistas favoritos completamente en vivo.

Fue a través de redes sociales que se difundió el video en el que se muestra a una joven maestra en el piso, llorando y dejando ver su lado más vulnerable a sus pequeños alumnos en una escuela de kínder.

En la grabación se aprecia como mientras la docente se encuentra desconsolada y llorando, varios pequeños se acercan a ella para ver cómo se encontraba.

De momento este video ya generó más de 1.2 millones de reproducciones y arriba de los 121 mil likes en la plataforma de TikTok, lo cual lo está haciendo uno de los videos más vistos en la semana.

Maestras comparten sufrimiento de docente que no podrá ver a RBD

Dentro de los comentarios del video que fue publicado en el perfil de abby_heb de TikTok, se encuentran diversas respuestas en los que hay quienes se burlan de la maestra, quienes hacen comentarios sarcásticos, pero también quienes apoyaron a la mujer.

En la publicación hay frases como las de “me siento mejor, no fui la única... mis niños de 6to grado me echaron porras pero ni así”, “yo lloré por Morat y un pequeño me abrazó y me dijo “tía cuando yo sea grande, le compraré la entrada"” y “la mayoría de los treintones así estamos llorando”.

Por ello mientras unos cuantos se burlaron e hicieron comentarios sarcásticos en contra de esta maestra, otros tantos usuarios comprendieron la desilusión de esta maestra que por ahora, se quedará sin ver el regreso a los escenarios de RBD.

