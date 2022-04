Lenny Kravitz en México; comparte foto paseando por Mixcoac en CDMX

Lenny Kravitz se encuentra en México y de visita por la CDMX compartió una foto paseando de lo más a gusto por las calles de la colonia Mixcoac, específicamente en Avenida Revolución; en la imagen se aprecia que al rockstar no le importa si lo reconocen o si es una de las grandes estrellas de los últimos tiempos, simplemente disfruta de su estancia en la capital del país y tal vez de la oferta gastronómica que en ese sector de la ciudad suele ser bastante buena y folklórica.

Cabe destacar que a las espaldas del cantante y actor se observa el infaltable letrero en cartulina fosforescente de un clásico puesto de tacos y al lado un negocio de venta de playeras.

A la visita de Lenny Kravitz y el revuelo que la postal ha generado, también se sumó la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum quien con un tuit le ha dado la bienvenida al cantante.

También un comerciante subió una serie de imágenes de cuando vio pasar a Lenny Kravitz enfrente de su negocio como si nada y su tuit obtuvo miles de reacciones.

Cuando pasa por Mixcoac enfrente de tu negocio Lenny Kravitz. pic.twitter.com/S4gdwkeirG — Paquito del Barrio (@FrankieBally) April 20, 2022

Lenny Kravitz no está en México solo para comer tacos, pasear o disfrutar de unas gorditas en Mixcoac, al parecer, el también papá de Zoë Kravitz, la nueva Gatubela en The Batman, se encuentra en México para arreglar algunos asuntos sobre un proyecto de mucha importancia del cual aun no se tiene información. ¿Alguien más se encontró a Lenny Kravitz hoy? ¿crees que haya comido las gorditas de Mixcoac? ¿Tú lo hubieras reconocido? ¿qué hubieras hecho si lo veías?

¿Quién es Lenny Kravitz?

Leonard Albert “Lenny” Kravitz es un cantante, actor, fotógrafo, compositor, multiinstrumentista y productor estadounidense, cuyo estilo incorpora elementos del blues, rock, soul, funk, reggae, folk y balada. Nació en Manhattan, Nueva York en Estados Unidos y el 26 de mayo cumplirá 58 años.



