Si buscas trabajo estas son las 2 frases que jamás debes de decir en una entrevista

Si alguna vez has tenido una entrevista de trabajo y no sabes cuál fue la razón de que no te contrataran, estas dos frases podría ser las culpables de tu desempleo. El proceso de selección en una empresa o corporación suele llevarse de manera minuciosa por un equipo de recursos humanos, quienes utilizan técnicas específicas para identificar al mejor candidato. Por más adecuado que parezca algún contendiente para el puesto, lo ideal es identificar algunos de los errores que podría resultar fatales para el logro de objetivos.

Cada empleo requiere de ciertas habilidades y aptitudes, pero el más calificado profesionalmente no siempre es la mejor opción. De acuerdo con Suzy Welch, escritora y comentarista estadounidense especializada en temas laborales, dijo a la CNBC, que los fallos que conducen a descartar a cualquier aspirante radican sobre la proyección personal al futuro.

"¿Te casarías con alguien que dijera ‘Estás bien, pero sólo hasta que llegue alguien mejor'? Obviamente no. Pues eso es exactamente lo que escuchan los posibles empleadores cuando pronuncias ciertas frases en una entrevista de trabajo”, explicó.

Mientras era gerente de contratación en una revista de negocios, Welch entrevistó a un “talentoso” joven que parecía ser el adecuado para de los puestos. Sin embargo, todo cambió su rumbo cuando la entrevistadora preguntó: “¿Dónde te ves en tres años?”, por lo que el aspirante respondió: “Probablemente en las comunicaciones de un banco, me encantaría hacer la transición a esa industria, lo que hace de este trabajo un excelente trampolín”.

Welch descartó inmediatamente al candidato cuando se refirió a ese empleo como “un excelente trampolín”. Realmente no había nada de malo en referirse a su paso por ese empleo como parte de su estrategia profesional, inclusive la experta lo consideró “admirable”.

“Después de siete años como reportera de sucesos, necesité un MBA y algunos años de consultorías antes de cubrir economía”, justificó Welch. “Pero aunque cada trabajo que tenga no sea un compromiso de por vida, usar empleadores para tus propias necesidades será contraproducente”.

La segunda frase es querer ir “paso a paso” dentro de la escala laboral. “No estoy diciendo que no pronuncies estas palabras en una entrevista, sino que ni siquiera las pienses”, enfatizó Welch. “Incluso si sabes que un trabajo no es para siempre, es tu hogar profesional mientras te paga”. Por el contrario, recomienda hacerles ver a los reclutadores que se esa oportunidad podría convertirse en el trabajo ideal, aun así, pretenda estar mucho o poco tiempo ahí.

“Esa es la única manera de hacer verdaderos amigos en la oficina, ganarse una reputación como jugador de equipo y, con suerte, construir un proyecto más grande que usted cada día”, agregó. “Tal vez te vayas algún día. Tal vez no lo hagas. Pero si después de un tiempo lo haces, será con integridad, y ese es un paso que vale la pena dar”.

