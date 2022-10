Joven deja de escuchar reggaetón “Las mujeres no deben tratarse así"

A través de un video en TikTok, una joven decidió dejar de escuchar reggaetón con el argumento de que este género no respeta a las mujeres y las coloca como seres “domesticables” que sirven a hombres con poder y dinero.

En el clip que se viralizó, la joven colombiana afirma que, a pesar de que el reggaetón, se escucha todo el tiempo en su país, ella repudia que se hable que con regalos se lleve a las mujeres a tener relaciones sexuales.

Tomé la decisión de sacar al reggaetón de mi vida. Sí, soy colombiana y soy paisa y se supone que me debería de gustar. Porque acá eso se oye en cada esquina, pero no, ya no más , señala la mujer.

En el video que cuenta con 1.9 millones de reproducciones y 151 mil likes, la joven llamada Ana María Vélez explica cada uno de los motivos que la llevan a tomar dicha decisión: “número uno, te están vendiendo la imagen de una mujer idealizada; es decir, bastante aquí, bastante aquí, mucho aquí. Que lo mueve rico, que lo hace rico, que lo baila, lo goza, lo perrea hasta abajo, porque el hombre tiene fama, dinero y poder, tal cual como si fuera un político, que tienen al país llevado. Y las mujeres lo aceptan en los videos”.

Reggaetón muestra a las mujeres como domesticables, afirma joven

Sigue y advierte a las mujeres que las letras del reggaetón ponen a las mujeres como “influenciables, manipulables, domesticables”, añadió que el mensaje para los hombres es que a “nosotras nos traen cositas de Estados Unidos o nos traen ropa interior de Victoria Secret’s o nos traen, no sé, ropa de marca que nos deslumbra. Porque nos dejamos deslumbrar súper fácil con cualquier cosita que nos traen y con esas cositas ya estamos dispuestas a estar en la cama de ellos”.

Ana María Vélez, quien constamente subre videos en los que critica el acoso a las mujeres en Colombia, dijo que las letras hablan de “hombres morbosos diciendo cochinadas y barbaridades, mejor dicho, de todo, como si nos estuviera hablando. Y a mí, que alguien me hable así, y que yo lo acepte, hombre, no, me respeto a mí misma”.





La joven dijo finalmente que dejara esta música por que se valora y respeta: “Porque no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así. Y que lo acepten”.

