VIDEO: Contrata a su ex para que cante en su boda; ella se vengó en fiesta

En los últimos años la plataforma de TikTok se convirtió en una de las redes sociales más utilizadas para compartir videos virales y ahora no fue la excepción, pues ahora se hizo tendencia la grabación en la que se muestra cómo un joven contrata a su ex para que cante en su boda.

Sin embargo lejos de que esto fuera un hecho gracioso o simplemente incómodo, la cantante que fue contratada aprovechó la oportunidad para vengarse de las infidelidades de quien fuera su pareja en el pasado.

Y es que tras ser contratada por su exnovio por accidente, la mujer aprovechó el momento para avergonzar a la pareja cuando llegó al micrófono y comenzó a interpretar una canción para infieles.

De acuerdo con las explicaciones de la joven, ella salió con el novio durante cinco años, sin embargo él la engañó con la mujer con la que finalmente se casó, hecho por lo cual aprovechó que nadie sabía que ella era la cantante para interpretar el tema “Before He Cheats”.

En el video compartido se visualiza cómo todo comienza con la canción “All of Me” de John Legend. Acto seguido, cambia la pista y la mujer comienza a interpretar la canción antes mencionada de Carrie Underwood.

Este video ya genero millones de visualizaciones y arriba de los 1.2 millones de me gusta, además de que generó comentarios entre los que se aplauden el accionar de la mujer despechada que fue contratada para cantar en la boda de su exnovio.

Le donó un riñón a su suegra; novia lo deja y se casa con otro

Otro de los videos que se comenzó a hacer viral en TikTok , fue el de un joven que compartió la triste historia en la que le donó un riñón a su suegra, para que al final su novia lo terminara dejando por alguien más.

Fue a través de un video de TikTok, que esta persona comentó lo siguiente: “Le doné un riñón a su mamá, me dejó y casó al mes”.

Este video de momento cuenta con más de 17.3 millones de reproducciones en la red social de TikTok, además de que tiene arriba de los 2.5 millones de likes.

