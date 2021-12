Joven fue “crucificado” en un árbol durante fiesta universitaria

Un joven apareció crucificado en un árbol luego de una fiesta estudiantil en la Ciudad Universitaria de Rosario, Argentina, lugar conocido como La Siberia por su lejanía con el resto de la ciudad.

De acuerdo con medios locales , al hombre le pusieron sustancias tóxicas en su trago para asaltarlo y luego “crucificado” en un árbol.

Karen, novia de la víctima fue quien expuso la secuencia que empezó durante el festejo de fin de año de la Facultad de Arquitectura, en el que ellos dos habían terminado esa noche casi por casualidad porque otro amigo “se bajó” a último momento.

Según detalló Karen al medio El Tres, el joven amaneció a las cinco de la mañana colgado y sin sus pertenencias cuando el personal de seguridad lo rescató.

Todo transcurría normal hasta que fuimos al baño y nos perdimos. Mi novio empezó a buscarnos y se puso a hablar con unos chicos que le dieron el Fernet que estaban tomando. Tomó dos tragos. Se empezó a sentir mal y dio la vuelta por atrás de La Siberia relató Karen.

https://t.co/5tDqCgXLQE Fue en la ciudad universitaria de Rosario y a la víctima le robaron todas sus pertenencias. “Lo bajaron a las 5.30 los de seguridad de la Facultad. Se reían y le hacían chistes”, se lamentó la novia. — Noticias Digital Chaco (@Noticiasdigita3) December 22, 2021

Karen señaló que al no encontrar a su novio empezó a pedir ayuda y se terminó cruzando con un conocido que le dijo que su novio había empezado a sentirse mal.



Un amigo me dijo que mi novio le dio las cosas a otro chico y las guardó en una mochila. señaló Karen.

Karen señaló que se fue entonces a su casa esperando ver a su novio allí, pero tampoco estaba.

Joven “crucificado” llega a casa de su novia

El joven llegó recién cerca de las 6:30 de la mañana y le explicó “gordita, me drogaron, me robaron y me clavaron en un árbol”.

La novia del joven recordó con angustia que a su novio lo bajaron a las 5:30 los de seguridad de la Facultad, quienes se reían y le hacían chistes, y lamentó que “la gente que le pasaba por al lado se reía y no lo ayudaba”.

Afortunadamente la víctima terminó sólo con lesiones menores como moretones en los brazos, causados por las cuerdas con los que fue atado al árbol.



Inician investigación por joven crucificado

Luego de hacerse virales en redes sociales las imágenes el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, señaló que se inició una investigación para dar con los responsables y sancionarlos.

Por el otro, establecí la prohibición, en adelante, de encuentros de esta naturaleza que no fueran organizados por instancias institucionales de la Universidad. — Franco Bartolacci (@fbartolacci) December 20, 2021

Bartolacci mencionó la prohibición de eventos “que no fueran organizados por instancias institucionales de la Universidad”.

Finalmente, el rector pidió que “quienes puedan aportar información sobre lo sucedido se contacten con el área jurídica de la universidad.

