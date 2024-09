iOS 18: Cómo descargarlo en tu iPhone y quiénes no deben intentarlo

Este 16 de septiembre, Apple lanza iOS 18, la esperada actualización para los usuarios de iPhone . Con esta versión, llegarán nuevas funciones que prometen mejorar la experiencia del usuario, como una mayor personalización de la pantalla de inicio, centro de control y una aplicación de Fotos completamente renovada.

Sin embargo, antes de emocionarte, es importante saber si tu iPhone será compatible con iOS 18, y más aún, si aprovechará la nueva funcionalidad de Apple Intelligence, la inteligencia artificial de la empresa.

¿Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 18?

Si tu iPhone ya tiene iOS 17, estás de suerte, ya que todos los dispositivos que soportan esa versión también serán compatibles con iOS 18. Esto incluye una extensa lista de modelos, desde el XS hasta los recién lanzados 16. Aquí tienes los modelos más destacados:



iPhone XS, XS Max, XR

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone SE (segunda generación y posteriores)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

Si tienes alguno de estos modelos, podrás descargar la nueva versión del sistema operativo sin ningún problema.

¿Qué es Apple Intelligence y quién puede usarla?

Una de las grandes novedades de iOS 18 es Apple Intelligence, el nuevo sistema de inteligencia artificial que revolucionará la forma en que interactúas con tu dispositivo. Con esta herramienta, podrás realizar tareas como resumir textos en Safari, generar imágenes personalizadas en Mensajes y pedirle a Siri que ejecute funciones más complejas.

No obstante, no todos los iPhones podrán aprovechar esta tecnología. Solo los modelos más recientes, como el iPhone 15 Pro, 15 Pro Max y los iPhone 16 , soportarán esta funcionalidad. Si tienes un dispositivo anterior, como un iPhone 14 o 13, aunque recibirás la actualización, no podrás acceder a la herramienta.

¿Deberías actualizar tu iPhone a iOS 18?

Si tu iPhone es compatible con iOS 18 y no te importa perderte de Apple Intelligence, la actualización te ofrecerá mejoras importantes. Sin embargo, si deseas sacarle el máximo provecho a la nueva inteligencia artificial, puede que sea el momento de considerar un modelo más reciente.

