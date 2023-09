La educación que han dado Meghan Markle y el príncipe Harry a sus hijos lejos de la monarquía

Han pasado tres años desde que Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron poder tierra de por medio entre ellos y la monarquía británica, pues la relación del matrimonio con la Familia Real nunca fue la mejor de todas, ya que se ha señalado a la realeza de discriminación a la exactriz de Hollywood y a su familia, por lo que han decidió criar a sus hijos lejos de ellos y así es como lo han hecho desde entonces.

Recordemos que fue a inicios de 2020, cuando los duques de Sussex anunciaron su renuncia definitiva a los deberes de la monarquía británica, por lo que iniciaron una vida en Estados Unidos, y desde entonces, la relación de ellos con los Windsor no ha ido más que empeorando con el paso del tiempo, pero no sólo con ellos, pues también el padre de ella, ha alegado que no lo dejan conocer a sus nietos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lo que sí es un hecho, es que el matrimonio ha derribado toda especulación en torno a una crisis matrimonial que estaría a punto de llevarlos al divorcio, esto después de que se dejaran ver más enamorados que nunca en los Juegos Invictus, mismos que se celebraron este año en Alemania, en donde la pareja no perdió oportunidad de mostrarse diferentes cariños y afecto entre ellos, desde besos, abrazos y hasta sonrisas.

Sin embargo, mucho se ha criticado que la pareja ha arrastrado a su descendencia a crecer de la forma en la que el hijo menor de Lady Di no lo hizo, pues sus detractores aseguran que los privan de los privilegios que les fueron otorgados por derecho de nacimiento, y así es como han decidió criarlos desde su salida de la capital inglesa.

¿Es precaria la educación de los hijos de Meghan Markle y el príncipe Harry?

Recordemos que a inicios de este 2023, la pareja se enfrentó una de sus peores crisis económicas después de terminar su contrato millonario con firmas como Spotify y Netflix, y a esto se suma que o han recibido apoyo de parte de la Familia Real, por lo que mucho se dijo que este era uno de los principales motivos por los que la pareja podría llegar al divorcio mucho antes de lo que todos se imaginaban.

Lo que sí es un hecho es que los príncipes Archie y Lilibeth, han crecido con las misma comodidades que los hijos de los Gales, Kate Middleton y William, pues desde su llegada a EU, se instalaron en una lujosa mansión ubicada en el exclusivo barrio de Montecito, en el estado de California, pero esto es en cuanto a sus comodidades económicas, pero también han decidido darles una buena educación.

De acuerdo con el medio Mirror, los duques de Sussex han decidido darles a sus pequeños una educación enfocada a la alfabetización emocional, así como a la sostenibilidad y atención plena, ya que el hijo menor del rey Carlos III ha sorprendido al asegurar que quiere dar a sus hijos el apoyo a la salud mental que él no tuvo en su infancia, ni mucho menos tras la pérdida de su madre a muy temprana edad.

Pero eso no es todo, pues a pesar de ser muy pequeños, los hijos de la exestrella de Hollywood y el hermano menor del heredero al trono británico, también reciben algunas lecciones de teatro, codificación y la importancia del medio ambiente, pues quieren fomentarles la concientización en torno al cambio climático.

Cabe recordar que desde que se estrenó su comentado documental de Netflix, el nieto de Isabel II también ha demostrado seguir con la escuela que le dejó su madre, Diana Spencer, pues quiere ser un padre presente en la vida de los menores, mientras que su esposa se encarga de tratar de darles una vida lo más normal posible y lejos de la ostentosidad de la monarquía.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.