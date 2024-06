Por qué nunca faltan: Estos son los mejores memes de las elecciones 2024

¿Cómo que ya vine a votar?



No, señorita, me está confundiendo con mi hermano el Solovino.



Búsqueme en su lista en la letra F de Firulais; es más, mire mi patita, no tiene tinta 🐾 #EleccionesMéxico2024 #Elecciones2024MX pic.twitter.com/2iSVu2aNDl