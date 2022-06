Derechos como cliente al visitar y consumir en un restaurante

Cuando visitas un restaurante no solo buscas que los alimentos sean ricos, sino que también te atiendan de buena forma para que tu estancia sea más cómoda, y si es el caso regreses, es por eso que debes saber que al estar en restaurante tienes derechos como cliente que deben ser respetados por el personal del lugar.

Entre los percances que con frecuencia se pueden presentar en los restaurantes, es que no se respeten las reservaciones hechas y que los clientes se queden sin lugar o que los costos del menú no coincidan con el precio real de los productos, entre otros, es por este tipo de problemas que la la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene una serie de reglamentos para este tipo de negocios.

Derechos que tienes como consumidor

Según la Profeco tus derechos son:

Que se te respete la fecha y hora de una reservación así como costos en el menú y las demás opciones por las que decidiste que contratarías ese servicio.

En caso de haber pagado por adelantado, el servicio no se te puede negar.

Si el servicio que contrataste no fue de tu agrado, no cumplió con lo reservado o te dieron menos lugares de los pactados, tienes derecho a que se te bonifique una compensación no menor al 20% del total.

Obligaciones de los restaurantes

Exhibir los precios de manera clara e incluir los impuestos.

No exigir la propina, esta es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin el consentimiento del cliente.

Entregar el comprobante de compra o ticket en el momento de tu consumo.

Proporcionar información del menú y detallar las porciones.

Respetar las promociones y especificar los términos y condiciones de las mismas.

No condicionar el acceso al restaurante exigiendo un consumo mínimo.

No negar o condicionar la prestación del servicio por razones de género, nacionalidad, de etnia, preferencia sexual, religiosa o cualquiera otra particularidad.

Respetar los precios exhibidos.

Cumplir el horario establecido.

Indicar con claridad las formas de pago y recibir billetes de cualquier denominación.

Sugerencias si eres comensal

Si tienes un bebé, no pueden negarte la entrada en caso de llevar carriola.

Si reservaste, es importante que el restaurante respete el horario y alimentos elegidos.

Cuando te entreguen la carta o menú, revisa que los precios estén a la vista para evitar malos entendidos, al momento de pagar.

Una vez que recibas la cuenta, revisa que el cobro sea conforme a tu consumo y cerciórate de que no te incluyan la propina, recuerda que esta es opcional.

Deben entregarte un recibo, comprobante o factura por el consumo. Este será tu respaldo para cualquier reclamación.

Si tienes algún problema con algún restaurante en el que no se respeten tus derechos como consumidor, puedes presentar una denuncia o queja ante la Profeco a la línea sin costos 01 800 468 8722 en un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas, y sábado y domingo de 10:00 a 18:00 horas.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram .

hcj