Neurocientífico revela cuál es la mejor edad para jubilarse para no ser infeliz

La vida transcurre mientras uno busca progresar laboralmente hasta alcanzar sus metas. Una vez que se establece en una posición sólida y cómoda, comienza a surgir la pregunta sobre cuál es la mejor edad para jubilarse . Frente a este dilema, el neurocientífico Daniel Levitin recomienda la importancia de mantenerse ocupado y nunca jubilarse.

En su libro “Envejecimiento exitoso: un neurocientífico explora el poder y el potencial de nuestras vidas”, publicado en 2020, el estadounidense enfatiza en la necesidad de seguir trabajando, ya sea en un empleo o un voluntariado, ya que, según él, demasiado tiempo sin ningún propósito es asociado a la infelicidad.

En este sentido, puntualizó: “¡Permanece ocupado! Pero no con trabajos intensos o actividades triviales, sino con actividades significativas. Los economistas han acuñado el término no jubilación para describir las hordas de personas que se jubilan, descubren que no les gusta y vuelven a trabajar. Entre el 25 y el 40 por ciento de las personas que se jubilan se reincorporan a la fuerza laboral”.

A su vez, remarcó que muchos empleadores permitirán que los trabajadores adultos mayores modifiquen sus horarios para continuar en actividad, mientras que en Estados Unidos, los empleadores están obligados a realizar adaptaciones razonables, como horas de inicio y finalización y salas de descanso. También, remarcó que la discriminación por edad es ilegal en varios países, incluido México .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es la mejor edad para jubilarse?

Según el especialista, no hay una buena edad para jubilarse de manera total, ya que recomienda mantenerse en actividad permanente. En este punto, expresó: “Creo que debemos trabajar juntos para luchar por cambios en la forma en que nuestras sociedades ven a los adultos mayores, en particular cómo los ven en la fuerza laboral”.

Además, completó: “Los equipos multigeneracionales con miembros mayores tienden a ser más productivos; los adultos mayores aumentan la productividad de quienes los rodean, y esos equipos superan a los de una sola generación”.

Cuál es la edad para jubilarse en México

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ) informó que la edad mínima para jubilarse es de 65 años tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, existen tres situaciones que permiten hacerlo antes de esta edad.

Según el ISSSTE, una de estas situaciones es la Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, la cual requiere al menos 10 años de servicio para que el monto del pago sea equivalente al porcentaje promedio del sueldo básico. Además, se encuentra la Pensión por Régimen Décimo Transitorio, que permite la jubilación a partir de los 60 años con al menos 15 años de cotización.

Por último, existe la posibilidad de obtener la Pensión por Años Cotizados, que habilita la jubilación con la edad mínima de 55 años para los hombres y 53 años para las mujeres. En este caso, el porcentaje de la pensión será del 100 % del sueldo básico del año previo al que la persona se dio de baja.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.