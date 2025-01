Joven compró en Temu un lazo para su puerta y lo que recibió se volvió viral

Una historia de compras en línea se volvió viral en las redes sociales, luego de que una joven estadounidense compartiera su experiencia al recibir un paquete de la tienda en línea Temu. La usuaria, Whitney Ashmore, pidió un lazo rosa para decorar su puerta, pero lo que recibió fue algo completamente inesperado, lo que la dejó sorprendida y desconcertada.

El inesperado paquete de Temu que se volvió viral

Whitney, quien esperaba recibir un accesorio decorativo sencillo para su hogar, mostró su reacción al abrir el paquete. En lugar de un lazo rosa como pensaba, la joven se encontró con una gran tela impresa con la imagen del lazo que había visto en el anuncio. "¡Es una cortina con un lazo impreso!”, exclamó Whitney, visiblemente confundida, mientras mostraba el producto frente a la cámara.

“Si no lo viera con mis propios ojos, no lo creería”, comentó en el video, añadiendo que lo que había pedido no coincidía con lo que realmente recibió.

Aunque la joven solo había pagado 5 dólares por el artículo, su sorpresa fue tal que solicitó una devolución del dinero.

Expectativa y realidad: El paquete de Temu que se volvió viral

Tras la viralización del video, surgieron dos opiniones encontradas entre los usuarios. Algunos señalaron que el malentendido se debió a no leer la descripción completa del producto. La descripción del artículo en el sitio de Temu era clara, detallando que se trataba de una decoración para puerta en forma de lazo y no de un lazo independiente como Whitney había asumido.

En un segundo video, la joven explicó que el nombre completo del producto era: “Chic Light Pink Silk Scarf Bow-Perfect for Christmas & Holiday Decor, Ideal for Bedroom & Living Room”, lo que dejaba claro que el artículo era una decoración de puerta y no un lazo como pensaba.

A pesar de la aclaración, Whitney manifestó su sorpresa por el diseño del producto, el cual parecía engañoso debido a la impresión del lazo en lugar de un accesorio real.

¿Cómo funciona la política de devoluciones de Temu?

A pesar de la confusión, Temu ofrece una política de devoluciones flexible que podría ayudar a Whitney y otros compradores que enfrenten problemas similares. Según los términos de la tienda, la mayoría de los productos pueden devolverse dentro de los 90 días posteriores a la compra. Además, la primera devolución por pedido es gratuita.

Para devolver un artículo, los usuarios deben solicitar la devolución a través de su cuenta en Temu. Una vez aprobada la solicitud, se envía una etiqueta de envío prepagada para que el cliente pueda devolver el paquete sin costo adicional. Los reembolsos pueden realizarse al método de pago original o mediante un crédito en la tienda, el cual suele ser procesado más rápido.

El incidente de Whitney resalta la importancia de leer detenidamente la descripción de los productos antes de hacer una compra en línea. Muchas veces, los detalles clave sobre el tamaño, los materiales y el tipo de producto se encuentran en la descripción del artículo, lo que puede evitar malentendidos como el que experimentó la joven.

