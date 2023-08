¿Saldrás de vacaciones? Con este truco tus plantas no necesitarán que las riegues

Cuando uno sale de vacaciones, sus principales preocupaciones empiezan cuando tenemos a nuestro cuidado alguna mascota pues los animalitos es más fácil dejarlas encerradas con alguien, pero en el caso de las plantas, también necesitan de ciertos cuidados para lucir perfectas como siempre, y si no tienes a alguien que te ayude mientras no estás en casa, este fabuloso secreto te ayudará a mantenerlas con vida mientras no estés.

Es importante mencionar que de acuerdo con muchos expertos, el mantener viva a una planta es una de las principales señales de madurez y responsabilidad por la que atraviesa el ser humano, lo que verdaderamente deja entrever que estás lista para pasar a la vida adulta a la que muchas persona le temen es por eso que los verdaderos amantes de estos seres vivos, quienes a la par no molestan y aportan gran energía y vitalidad a los hogares.

De acuerdo con el Feng Shui, creencia milenaria que deja muy en claro que las plantas están completamente asociadas el crecimiento y abundancia en los espacios, ya que además forman parte de un canal energético que ayuda a desechar las malas vibras y convertirlas en energías positivas, mismas que te ayudarán a sentirte en paz contigo mismo en cualquier rincón de tu casa.

Pero ahora, hablaremos de unos trucos que te ayudarán a continuar con tu vida, planes y hasta vacaciones pues sabemos muy bien que hay plantas que necesitan de muchos cuidado y hay otras que son más independientes, por lo que pueden estar afuera en patios y balcones, y de esta manera vas a poder conservarlas tan hermosas y vivas como las dejaste.

Getty Images Secretos para que tus plantas sigan con vida a pesar de tus vacaciones

Cabe mencionar que hay muchas personas que creen que la vida de las plantas se mide de acuerdo a la cantidad de agua que se les aplique, pero aunque no lo creas, muchas veces tienden a ahogarse, por lo que este truco va a hacer que se mantengan tan hermosas como siempre y que se muestren mejor que nunca, así que toma nota.

El secreto para que se mantengan con vida tus plantas

Queremos agregar que esta truco te ayudará a mantener con vida a las plantas de siete a 10 días, lo que se puede traducir al tiempo que te encuentres de vacaciones, y partir de ese periodo de tiempo deberás recurrir a la ayuda de familiares o vecinos para que te ayuden con un sistemas de riego por goteo o trucos diferentes para que estas no dejen de lucir en buenas condiciones que las lleven a la muerte.



Para este sencillo truco sólo necesitarás agua y grenetina natural sin ningún sabor ni mucho menos colorante:

Hierve el agua de acuerdo a la cantidad que necesita el sobre de gelatina.

Cuando ésta comience a burbujear, retirar del fuego y remueve hasta que el polvo se disuelva.

Antes de que esta se enfríe agrega una cucharada de azúcar.

Cuando tengas un líquido uniforme y sin grumos, comienza a poner en moldes la gelatina de riego.

Deja enfriar en el refrigerador un mínimo de cinco horas.

Ya que estén listas coloca unos puedas sobre tus plantas, y poco a poco la gelatina irá aportando humedad y agua a las plantas.

