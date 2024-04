Así puedes obtener una foto gratis del día de tu cumpleaños del Hubble de la NASA

Desde que el telescopio Hubble celebró su 30º aniversario en 2020, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) decidió obsequiar al público una nueva herramienta en línea: la posibilidad de ver una fotografía del espacio profundo tomada el día de tu cumpleaños, de forma totalmente gratuita.

Entonces, si te intriga descubrir qué acontecimientos ocurrieron en la galaxia en la misma fecha en que celebras tu nacimiento, en ADN40 te explicamos cómo acceder a este interesante beneficio.

¿Cómo consigo una foto gratis del telescopio Hubble de la NASA?

"¿Qué vio el Hubble el día de tu cumpleaños?” (What Did Hubble See on Your Birthday?, en inglés) es el nombre del sitio web de la NASA. Para obtener una imagen capturada por el telescopio en tu cumpleaños, primero debes ingresar al sitio. Luego, selecciona el mes y día de nacimiento. Dado que se trata solo del cumpleaños y no de la fecha completa de nacimiento, no será necesario ingresar el año.

Las deslumbrantes imágenes abarcan desde galaxias hasta nebulosas, gases espaciales y cúmulos estelares. Las imágenes vienen acompañadas de una breve descripción y un enlace a una versión ampliada para que los usuarios puedan saber más sobre ella.

Esta herramienta es solamente una de las celebraciones del aniversario del Hubble, que este año cumple 34 en funcionamiento.

¿Qué es y qué fue lo que descubrió el Telescopio Hubble?

El Hubble se lanzó al espacio por primera vez en 1990 como un proyecto de cooperación internacional entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA . Fue el primer gran telescopio que se puso en órbita y desde entonces da vueltas alrededor de la Tierra.

El artefacto se mueve alrededor del planeta a unos 27.400 kilómetros por hora y utiliza esta posición ventajosa por encima de la capa de nubes para observar las profundidades del espacio.

Durante casi 30 años, @NASAHubble ha estado explorando las maravillas del universo. ✨ ¡Aprende sobre cinco de los descubrimientos más emocionantes que Hubble ha revelado sobre los agujeros negros! https://t.co/8Dx36zW0BZ #agujeronegro #BlackHoleWeek⚫ pic.twitter.com/uEAaevWyVq — NASA en español (@NASA_es) September 24, 2019

El telescopio lleva el nombre del astrónomo estadounidense Edwin P. Hubble, tiene el tamaño de un autobús escolar grande y pesa tanto como dos “elefantes africanos adultos”, según la NASA.

Desde su lanzamiento tomó más de un millón de fotografías y desempeñó un papel fundamental en el avance de la comprensión del universo. Por ejemplo, uno de los principales descubrimientos a los que contribuyó fue el “descubrimiento de que la expansión del universo se está acelerando”.

