Así impacta conectar el cargador primero que la laptop

Conectar primero el cargador antes de enchufar la laptop es una práctica común que podría impactar negativamente en la salud y el rendimiento de tu dispositivo. En esta nota, te explicamos cómo cargar tu laptop correctamente para proteger la vida útil de la batería y garantizar la seguridad de tu equipo.

¿Qué se conecta primero, el cargador o la laptop?

Al igual que en los celulares, lo ideal es conectar primero el cargador a la fuente de alimentación y luego a la laptop. De este modo, se minimiza el riesgo de que un pico de voltaje dañe los componentes internos del dispositivo, especialmente el circuito de la batería.

Reduce el riesgo de sobrecargas que pueden dañar la motherboard de la computadora u otros componentes

que pueden dañar la de la computadora u otros componentes Evita consecuencias negativas como pérdida de datos, peor rendimiento y reducción de la vida útil de la batería

como pérdida de datos, peor rendimiento y reducción de la vida útil de la batería Es especialmente importante para cargas iniciales de laptops nuevas, que deben durar alrededor de 24 horas

¿Qué pasa si uso mi laptop conectada al cargador?

Usar tu laptop conectada al cargador de manera constante puede tener varios efectos en la salud de la batería y el rendimiento general del dispositivo, según un informe del sitio Give It Get It :



Riesgo de daño por sobrecarga: Aunque el riesgo de una sobrecarga dañina es bajo, conectar primero el cargador a la laptop puede aumentar la posibilidad de que un pico de voltaje dañe la motherboard. Por lo tanto, es recomendable conectar el cargador a la corriente antes de conectarlo a la laptop para minimizar este riesgo 1 . Reducción de la capacidad de la batería: Mantener la laptop siempre conectada puede llevar a que la batería no realice ciclos de carga completos. Esto es similar a un músculo que no se ejercita; la capacidad de la batería puede disminuir si no se somete a un uso regular. Para mantener la salud de la batería, se sugiere desconectar el cargador una vez que la batería esté completamente cargada y volver a conectarlo cuando alcance aproximadamente el 20% de carga 1 . Cuidado del puerto de carga: Es importante manejar con cuidado el puerto de carga, ya que un uso inadecuado (como mover la laptop con el cargador conectado) puede dañar tanto el puerto como el conector del cargador

¿Cuál es la manera correcta de cargar mi laptop?

Para cargar correctamente tu laptop, debes conectar el cargador a la corriente y luego a la laptop, mientras que también es clave mantener la carga de la batería entre el 20 % y el 80 % y desconectarla cuando no sea necesario.

