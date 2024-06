El truco infalible para aprender un nuevo idioma más rápido que un niño

Existen numerosas razones por las que es bueno saber comunicarse en dos o más idiomas . Sin embargo, si se explora tomar clases, el tiempo invertido en el aprendizaje puede llegar a ser desalentador. Aquí te explicamos un truco eficaz para aprender un nuevo idioma.

Los niños nunca dejan de impactar. Muchos son capaces de aprender dos idiomas simultáneamente y muy rápido. Esto tiene una explicación científica detrás. De acuerdo con la Dra. Sandra Kuhlman, PhD, neurobióloga de la Universidad Carnegie Mellon, el cerebro tiene “circuitos guardianes”, un tipo de célula en la red cortical que es capaz de regular la creación de conexiones neuronales.

Kuhlman asegura que sin las cargas de las experiencias de la vida, las células corticales de un niño pueden absorber cosas con mayor disposición. Los niños aprenden a través del juego y la exposición diaria, mientras que los adultos con las reglas del idioma, tratando de precisar lo que se debe y no se debe hacer.

Después de pruebas, los científicos descubrieron que hay diferencias entre los niños y los adultos y que hay algo que los primeros no tienen: Miedo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es el truco para aprender un nuevo idioma más rápido que un niño?

De acuerdo con los expertos, el verdadero truco es parar de culparse por cada error, ya que consideran que dejar el miedo atrás es como aprender un idioma más rápido. Fuera de esto, también hay otras técnicas.

Un truco consiste en hacer tarjetas para aprenderse la información. De acuerdo con Gabriel Wyner, en su libro “Fluent Forever: How to Learn Any Language and Never Forget It”, en solo cuatro meses y practicando 30 minutos al día se pueden aprender y retener 3600 tarjetas, con una precisión del 90 al 95%.

Además de este, otro método es el de tejido Diglot Weabe, que consiste en insertar palabras de un idioma extranjero en una oración en un idioma que ya conoces.

También puedes aplicar el método de Chris Lonsdale, de Lingnan University.



Escucha mucho

Concéntrate primero en el significado (incluso antes de las palabras)

Empieza a mezclar (tus verbos y sustantivos)

Céntrate en el núcleo

Consigue un padre lingüístico

Conéctate directamente a imágenes mentales

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.