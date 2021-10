Aprender a cocinar evita que sean apuñaladas: maestro de UAA a alumnas

Un maestro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) fue suspendido luego de que se conociera la recomendación que les había hecho a sus alumnas, aprender a cocinar para evitar alguna agresión por parte de sus parejas.

A través de redes sociales se expuso un video en donde se escucha al profesor decir “da coraje llegar con hambre” y que la esposa haya quemado la comida.

Las declaraciones del docente se hicieron en el marco de una exposición de una de sus alumnas sobre un escenario en el que una mujer de 43 años fue apuñalada por su esposo en el abdomen ya que había quemado la comida en varias ocasiones.

Yo no sé, si no saben cocinar para qué se casan. Llega uno con hambre y da coraje que no tengan cena porque la quemó. Esa es la recomendación del día, aprendan a cocinar antes de casarse

Luego de las declaraciones, una alumna propuso que el consejo del día fuera no perder la cordura y sobretodo no apuñalar a las esposas.

-“¿Qué no sería mejor, doctor, que aprendiéramos a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas?”, reclamó la estudiante.

-“A ver, no te entendí”, dice el profesor confundido.

-“Sí o sea, ¿la recomendación no sería mejor no apuñalar a nuestras esposas?”, finalizó la alumna.

-“Esa es tu recomendación, la mía es aprender a cocinar”, concluyó el maestro.

"Aprender a cocinar antes de casarse" 🤦🏻‍♂️



Ese fue el consejo de Gerardo de León Romo, profesor de la Universidad Autónoma de #Aguascalientes para que las mujeres eviten la violencia en su contra.



"¿No sería mejor NO apuñalar a nuestras esposas?", le reviró una alumna 🗣 pic.twitter.com/VCIFYf3KtL — Periódico Síntesis (@SintesisMexico) September 30, 2021

UAA suspende a maestro por comentario sexista

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) informó que el pasado 29 de septiembre la Defensoría de los Derechos Universitarios recibió una denuncia en la que se señaló a un maestro del Departamento de Medicina por hechos y comentarios en contra de las alumnas y alumnos.

La UAA afirmó que repudia toda manifestación sexista, así como cualquier acto de acoso, discriminación o violencia por lo que de acuerdo con la legislación de la universidad se solicitó a las autoridades del Centro de Ciencias de la Salud la suspensión inmediata del docente.

La institución se comprometió a salvaguardar a las y los estudiantes durante el proceso de investigación y resolución del caso.

Información importante ⚠️ pic.twitter.com/vDFirt2Gil — Universidad Autónoma de Aguascalientes (@uaa_mx) September 29, 2021

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app.

pfp