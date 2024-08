Así es la ciudad mexicana que Hollywood mostró violenta, pero es un paraíso turístico

Retratada por Hollywood como un lugar violento en la película Once Upon A Time in México (Érase una vez en México), San Miguel de Allende, en Guanajuato, es un paraíso turístico que atrae a visitantes de todo el mundo con su belleza histórica, su ambiente seguro y su rica oferta cultural. Conoce más de esta ciudad mágica mexicana.

San Miguel de Allende: de ciudad violenta en Hollywood a paraíso turístico mexicano

San Miguel de Allende fue destacada en la película del director Robert Rodríguez. La representación de la ciudad en la cinta ha llevado a algunos a percibirla como un lugar violento, pero en realidad es un destino turístico de ensueño y uno de los más seguros en México.

Esta ciudad es ampliamente reconocida por su belleza arquitectónica y su vibrante vida cultural. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de México, la ciudad ha sido galardonada en varias ocasiones como uno de los mejores destinos turísticos en el país. Su centro histórico, con sus calles empedradas y sus edificios coloniales, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que subraya su valor cultural y arquitectónico.

¿Qué hacer en la hermosa ciudad de San Miguel de Allende?

También, la metrópoli ofrece una variedad de atracciones que van desde festivales culturales, como el Festival de Jazz de San Miguel, hasta una rica oferta gastronómica y artística. Los visitantes disfrutan de su clima templado, sus galerías de arte y sus mercados locales. Además, las autoridades locales y las agencias de turismo han implementado medidas para asegurar que San Miguel de Allende sea un lugar seguro para los turistas y habitantes.

El retrato violento de San Miguel de Allende presentado en Once Upon A Time in México contrasta con la realidad vivida por los residentes y turistas. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, la ciudad se encuentra entre las más seguras de la región, con bajos índices de criminalidad en comparación con otras áreas. Las políticas de seguridad y la presencia activa de cuerpos policiales contribuyen a mantener un ambiente tranquilo para quienes la visitan.

¿De qué trata Érase una vez en México?

Esta película de acción cuenta con las actuaciones de:



Antonio Banderas como El Mariachi

como El Mariachi Johnny Depp como el agente Sands

como el agente Sands Salma Hayek como Carolina

como Carolina Mickey Rourke como el Rufis Torro

como el Rufis Torro Eva Mendes como Ava

como Ava Danny Trejo como Cucuy

como Cucuy Enrique Iglesias como Lorenzo

como Lorenzo Rubén Blades como el General

como el General Cheech Marin como Belini

El filme, disponible en Sony One, es una producción de 2003. En la cinta, el héroe, pistolero y guitarrista, “El Mariachi”, regresa al pueblo Érase una vez en México, en un capítulo final de la trilogía de wésterns de Robert Rodríguez.

