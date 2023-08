Permanece amenaza de Fin del Mundo por conflicto nuclear, alertan científicos

El fin del mundo podría estar más cerca de lo que pensamos, y es que aunque han surgido numerosas teorías respecto al exterminio de la civilización humana a manos del propio hombre, especialmente por una latente guerra nuclear, grupos de científicos han alertado sobre las consecuencias que tendría este enfrentamiento bélico.

De acuerdo con la publicación “Reducing the risks of nuclear war” (Reducir los riesgos de guerra nuclear) en la revista británica The BMJ, antes llamada British Medical Journal; en enero de este año, la junta de ciencia y seguridad del Bulletin of the Atomic Scientists (Boletín de los Científicos Atómicos), señaló que “el juicio final” está cada vez más cerca debido al riesgo de guerra nuclear .

Un peligro que señalaron, se ha acentuado “por las crecientes tensiones entre naciones con armamento nuclear” como Rusia y Estados Unidos, además, enfatizaron en que “los actuales esfuerzos de control de armas nucleares son insuficientes para proteger a la población mundial”, debido a la modernización de los arsenales nucleares, como los misiles hipersónicos, los cuales son casi imposibles de detectar a tiempo.

Fin del mundo, la última de las consecuencias de la guerra nuclear

Los científicos aseguraron que un conflicto nuclear sería catastrófico, ya que pondría fin a la civilización humana y provocaría el fin del mundo, incluso una guerra nuclear limitada donde solo se usen 250 de las 13 mil que existen en el mundo, tendrían terribles consecuencias, como escasez de comida y alteración climática.

Pero un conflicto Estados Unidos y Rusia provocaría la muerte de al menos 200 millones de personas o más a corto plazo, eso sin mencionar consecuencias como:



La muerte de 5.000 a 6.000 millones de personas

La muerte y extinción de animales y plantas

y extinción de animales y Hambruna por escases de alimentos

por escases de Baja temperatura por el invierno nuclear

Por lo anterior, los científicos y editores de revistas médicas y de salud de todo el mundo, hicieron un llamado a los profesionales de la salud para alertar a la población sobre los riesgos que enfrenta el planeta, de forma que se tomen medidas para reducir el riesgo de guerra nuclear y evitar el fin del mundo.

Profesionales sanitarios, ¿héroes del conflicto nuclear?

En el contexto de la Guerra Fría, por ahí de 1980, profesionales sanitarios de la Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW por sus siglas en inglés), expusieron a los políticos sobre las consecuencias médicas de la guerra, lo cual fue uno de los motivantes para poner fin al conflicto bélico.

Conforme ha pasado el tiempo, han impulsado iniciativas y tratados para abolir el uso de las armas nucleares, y ahora, han pedido sumar esfuerzos con otros profesionales de la salud en todo el mundo, para reducir los riesgos de guerra nuclear de manera que los países adopten lo siguiente:



Una política de no ser el primero en utilizar armas nucleares Retirar armas nucleares del estado de alerta Instar a todos los Estados a que se comprometan públicamente a no utilizar armamento nuclear en conflictos Llegar a un acuerdo verificable y sujeto a plazos para eliminar este tipo de armamento

Los científicos coincidieron en que el reto es grande, pero el compromiso para enfrentarlo debe ser igualmente poderoso, de otra forma, el fin del mundo y de la civilización seguirá latente.

Puedes consultar el artículo de The BMJ aquí.

