Chinches en la escuela: Cómo evitarlas y eliminarlas si llegan a la casa

Aunque son insectos diminutos, las chinches son los polizones número uno en las casas, sobre todo en los cochones, almohadas y hasta paredes, sin embargo eso no quiere decir que no puedan estar en escuelas o espacios abiertos, por lo que es importante que los elimines de inmediato, ya que no hacerlo así podrías tener un ejército por su rápida reproducción.

Recientemente estudiantes de la Normal de Especialización “Dr. Roberto Solís Quiroga”, que se encuentra en la colonia Polanco II Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo , Ciudad de México, denunció una plaga de chinches en el plantel. Y es que estos pequeños animalitos han picado a más de 60 alumnos.

¿Cómo deshacerte de las chinches?

Debes saber que las chinches son una plaga difícil de eliminar, sin embargo no es imposible, ya que existen métodos para deshacerte de una vez por todas de manera eficaz de ellas. Esto es lo que debes hacer si están en tu casa.

-Utilice una funda protectora para cubrir los colchones y somieres, y eliminar escondites



- Coloque interceptores de chinches

-Aspirar las zonas infestadas como camas, sofás y alfombras.

-Lava las prendas y la ropa de cama como sábanas, cobijas y fundas. Si las almohadas son lavables también colócalas en la lavadora y luego sécales con el programa de la secadora a mayor temperatura.

-Si tienes calefacción, calienta toda la habitación a una temperatura superior a 50° C.

-Abre puertas y ventanas. Procure que a tu recámara entre el Sol.

-Rocía repelentes eficaces y no dañinos a los muebles y áreas donde se albergan las chinches.

En caso de que las chinches se encuentren en la escuela puedes evitar que viajen hasta tu hogar con estas acciones:

-Limita los objetos que los niños llevan a su casa desde la escuela.



-Examina los objetos cuando llegan al salón de clase.

-Conserva objetos como mochilas, juguetes y abrigos en un solo lugar de la casa.

¿Cómo eliminar chinches en la escuela?

-Aísle los objetos en dónde se identificaron las chinches.

-Coloca carteles en los objetos o lugares donde hay chinches para que los estudiantes y personal no se acerquen a ellos.

-Llama a una compañía de manejo de plagas inmediatamente.

-Capture al menos un chinche de cama y guárdelo en una bolsa plástica para la identificación positiva.

-Si su compañía de control de plagas confirma pida instrucciones sobre cómo preparar el tratamiento o le dirá qué día acudirá una persona calificada.

-La compañía para el manejo de plagas le indicará cuánto tiempo después de cualquier aplicación de insecticida, según la etiqueta del insecticida, requiere que las aulas permanezcan vacías

