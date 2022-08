VIDEO: Caballo da consuelo a su dueña cuando estaba llorando

Las mascotas son incondicionales en los momentos más complicados de la vida, y no solo perros y gatos, así lo demuestra un video que se viralizó en redes sociales que muestra el momento en el que un caballo da consuelo a su dueña cuando llora desconsolada.

En las imágenes se ve a una mujer llamada Shania sentada al lado de su caballo y de pronto rompe en llanto y sorprende que el equino la abraza y la lleva a regarse en su cuerpo.

La mujer atraviesa por un divorcio y el dolor de la ruptura la llevo a llorar de esa forma cuando se encontraba cuidando de los caballos.

Caballo abraza a mujer desconsolada por divorcio

Shiner, el caballo, respondió reposando su cabeza sobre la espalda de la mujer y empujándola hacia su torso para darle un abrazo.

La mujer explicó en entrevista que “estaba en proceso de divorciarme y ese día fue el día de mi mudanza. Simplemente me estaba escondiendo de mis emociones y mi caballo Shiner lo sintió. Sintió mi dolor y simplemente me atrajo hacia su pecho para dejarme llorar y me tranquilizó con sus empujones”.

Por ese motivo Shania aseguró que los caballos sienten las emociones y “son excelentes para vivir el presente, por lo que pueden quitarnos nuestras emociones y, simplemente, dejarlas ir”.

La mujer aclaró que no tomó el video para demostrar la acción de los animales cuando la veían llorar, pues añadió que suele grabarse en compañía de los caballos cuando se encuentran a su cuidado.

