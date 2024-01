¡Revisa tu cuenta bancaria! Por esta razón iPhone podría haberte depositado mil pesos

Si eres usuario de iPhone , quizás tengas una sorpresa en tu cuenta bancaria. Apple empezó a realizar depósitos bancarios a los afectados por el llamado “batterygate”, un escándalo que salió a la luz en 2017 y que reveló que la compañía ralentizaba el rendimiento de algunos modelos de iPhone sin el conocimiento de los consumidores.

¿Qué es el “batterygate” y cómo afectó a los usuarios?

El “batterygate” fue el nombre que se le dio al caso en el que Apple admitió que había introducido una actualización de software que reducía la velocidad de los procesadores de los iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus o iPhone SE de primera generación. cuando detectaba que la batería estaba degradada. Según Apple, esta medida tenía como objetivo evitar que los teléfonos se apagaran repentinamente y alargar la vida útil de la batería.

Muchos usuarios se sintieron engañados, ya que notaron que sus dispositivos se volvían más lentos sin saber la razón. Además, algunos sospecharon que se trataba de una estrategia de Apple para incentivar la compra de modelos más nuevos y más caros.

Grupos de consumidores demandaron a Apple en Estados Unidos y acusaron a la empresa de violar las leyes de protección al consumidor y de publicidad engañosa. En marzo de 2020, Apple llegó a un acuerdo extrajudicial con los demandantes, por el cual se comprometió a pagar de entre 310 millones y 500 millones de dólares en concepto de indemnización. En agosto de 2023, terminó el juicio por lo que se concluyó que la compañía tecnológica realizaría dichos pagos.

¿Cómo puedes saber si eres elegible para recibir el pago?

Para ser elegible para recibir el pago, debes cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser residente en Estados Unidos o haber comprado un iPhone en ese país.

- Ser propietario o haber sido propietario de un iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus o SE con iOS 10.2.1 o posterior antes del 21 de diciembre de 2017.

- Haber presentado una reclamación en el sitio web del acuerdo antes del 6 de octubre de 2020.

Según los reportes, aproximadamente tres millones de personas presentaron dicha reclamación y, quienes fueron aceptados, comenzaron a recibir un pago de alrededor de 65 dólares.

De acuerdo con Mac Rumors , algunas personas reportaron haber recibido pagos de hasta 92 dólares (alrededor de mil pesos mexicanos) mediante depósito directo en sus cuentas bancarias. La cantidad exacta recibida depende del número total de reclamaciones válidas presentadas, pero se estima que rondó entre 25 y 92 dólares por cada iPhone afectado.

Si el usuario cree cumplir con los requisitos y realizó la reclamación en tiempo y forma, puede contactar con el servicio al cliente de Apple. Los usuarios que no son elegible para recibir el pago porque no presentaste la reclamación a tiempo o por no cumplir con los requisitos, lamentablemente no podrás beneficiarte del acuerdo.

