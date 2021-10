Esta es la app del papa Francisco para rezar, por si no sabes orar

¿Sabes orar? Si no, no te preocupes más porque el papa Francisco lanzó su aplicación para rezar mediante una plataforma que fue nombrada Clic To Pray 2.0.

Con el objetivo de llevar la palabra de la iglesia católica a todos los rincones del mundo, el Vaticano lanzó su nueva aplicación Click To Pray 2.0 el martes 19 de octubre junto a un sitio web de oración para el sínodo global.

La cultura digital acompaña al hombre en todo el mundo: Vaticano

Durante la presentación de la app, el monseñor Lucio Ruiz indicó que la cultura digital ha tenido un impacto positivo en la sociedad pues acompaña al hombre a cualquier parte del mundo y gracias a la tecnología, las personas que practican el catolicismo, pueden estar unidas vía streaming y orar en comuna aún durante la pandemia.

¿Cómo es la app ‘Click To Pray 2.0’?

La app Click To Pray para orar fue lanzada al mercado digital en 2006, consiguiendo al menos 2 millones de seguidores de todas partes del mundo al contar con 7 idiomas disponibles. Sin embargo ante la pandemia de COVID-19 se le hicieron modificaciones y actualizaciones en su funcionamiento que fueron dignas de una nueva versión de la app.

La función principal de la app es que los usuarios oren de forma personal o comunitaria en alguno de los tres momentos del día que ofrece la app para orar. Además en esta nueva versión se agregó una agenda para que los creyentes puedan organizar los rezos que quieren realizar y sus tiempos, con lo que se personalizará su manera de orar.

