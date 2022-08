“Te busco y te trueno”, así amenazó conductor de Uber a usuario

Los taxis por aplicación llegaron a la vida de las personas para garantizar una mayor seguridad y mostrar un mejor servicio para los usuarios, sin embargo, en los últimos meses cada vez se hacen más virales los abusos de los choferes en contra de sus clientes tal y como pasó con este joven, el cual reportó a un conductor de Uber.

A través de sus redes sociales el usuario identificado como José María, publicó un par de imágenes en las que evidenció al chofer de nombre Ángel Moisés, el cual lo comenzó a insultar y amenazar a través del chat de la aplicación.

Por lo que se puede leer en los mensajes de texto, en primera instancia el chofer le preguntó al usuario para dónde sería el viaje el cual estaba solicitando, a lo cual el cliente contestó “a Lindavista”.

Tras conocer hacia dónde se dirigía su potencial cliente, el conductor de Uber le contestó de manera tajante “hay bastante tráfico para allá, no voy”, a lo cual el usuario de la aplicación le pidió al chofer que él cancelara el viaje para que no la red no le hiciera el cargo.

Fue en ese momento en el que el conductor de la aplicación de viajes comenzó a insultar y a amenazar al cliente que solicitó el servicio.

Conductor de Uber amenazó a usuario

En los siguientes mensajes se lee en las contestaciones que el conductor de Uber no estuvo de acuerdo con que fuera él quien cancelara el viaje, a lo cual señaló “también maestro, qué pasó”.

En eso momento el usuario le contestó lo siguiente: “¿Qué pasó de qué? Jaja, tú lo aceptaste y no lo quieres tomar. A mí ya me cobrarían la cancelación”.

Tras esta respuesta el conductor de Uber lo amenazó y le aseguró que iría solo por él para “darle en su madre”, frase con la que el usuario contestó que ya lo había denunciado en redes sociales.

Por su parte, el chofer de la aplicación de viajes se limitó a contestar “no te vayas a quedar pobre”.

Luego de la denuncia realizada en las redes sociales, las redes sociales de Uber le hicieron saber al afectado que revisarían el caso asegurando que le darán el apoyo necesario a José María luego de ser amenazado por uno de sus choferes.

Vamos a revisar esto con mucho detalle, no toleramos este tipo de acciones y te daremos el apoyo que necesita. Síguenos y escríbenos por DM para solicitarte más información por esa vía. Te esperamos. — Uber Mexico (@Uber_MEX) August 19, 2022

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram.

ytc