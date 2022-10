Alfredo Adame será operado de emergencia del ojo, tras agresión

El conductor Alfredo Adame anunció que tras la pelea que sostuvo en la calle y que le dejó diversas lesiones en el rostro, este lunes será operado de emergencia para que le sean colocadas unas placas de titanio en su pómulo derecho.

A través de un video publicado en Instagram, Alfredo Adame compartió que los médicos le colocarán aproximadamente 4 placas de titanio para que sus lesiones puedan sanar.

“Buenos días amigos, hoy a las 8 y media de la mañana me operan de las cuatro placas de titanio, me avisaron el viernes ya muy tarde, de emergencia. Entonces pues bueno, hoy me hacen la operación de éstas placas de titanio en el pómulo derecho, si no contesto ya saben por qué es”, dijo en un cideo corto.

El actor también informó en otro contenido que se encontraba en el Hospital General Dr. Manuel Gea González, ubicado en Tlalpan, Ciudad de México; se ve que está en la sala de Control de Cirugía Plástica.

Golpean brutalmente a Alfredo Adame afuera de su casa

El pasado 28 de septiembre, el actor Alfredo Adame protagonizó una pelea a las fueras de su casa en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas de este 28 de septiembre luego de que Alfredo Adame intentara auxiliar a un grupo de personas.

En entrevista para el programa Venga la Alegría , el actor intentó ayudar a un grupo de sujetos que se vieron involucrados en una balacera muy cerca de su casa.

Momentos después en su explicación, Alfredo Adame aseguró que intentó ayudar a una persona que estaba junto a una mujer que fue herida de bala, sin embargo éste sujeto reaccionó tratándolo de agredir, lo que le generó una herida que requirió de ocho puntadas, además de que aseguró que le desprendieron la retina de su ojo.

Filtran video de las agresiones en contra de Alfredo Adame

A través de redes socialesz un reportero filtró un video de las agresiones en las que se vio invlucradi Alfredo Adame; el actor denunció penalmente al comunicador

Mis abogados ya presentaron una denuncia penal en contra de ‘c4jiménez’, que es un cuate de muy mala fama, que se sabe que trabaja con bandas y que chantajea gente por medio de los videos. No es periodista, no tiene cédula profesional, es un vago y nada más con eso les digo todo -, explicó a Venga la Alegría.

