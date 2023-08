¿Por qué se dice que el 24 de agosto el Diablo anda suelto?

Este 24 de agosto se conmemora el Día de San Bartolomé, uno de los apóstoles de Jesús conocido en México como San Bartolo, y aunque se trata de una festividad religiosa, por una extraña tradición mexicana se dice que este día “el Diablo anda suelto”, por lo que se deben evitar ciertas actividades que pongan en riesgo la vida.

Aunque resulte exagerado este 24 de agosto se invita a los mexicanos a tener mucho cuidado con su vida, pues un Diablo vengativo comienza a acechar a los fieles desde las 11 de la noche hasta las primeras horas del 25.

¿Por qué relacionan a San Bartolomé con dicho “el Diablo anda suelto”?

Esta fecha se conmemora porque San Bartolomé fue encontrado brutalmente asesinado, con su piel desollada en vida. Por su trágico destino alcanzó santidad y que sea reconocido en el calendario litúrgico.

Pero por extraño que parezca, en la tradición mexicana se cuenta una leyenda en al que San Bartolomé poseía una gran riqueza y era dueño de una gran cantidad de tierras en el Valle de Chicama, lo que provocó que el enemigo lo envidiara.

Por esta razón el Diablo y San Bartolomé resolvieron sus diferencias con una carrera en la que el santo se encomendó a Dios para obtener ventaja. El Diablo molesto y frustrado por la derrota trató de hacer un esfuerzo por alcanzar a Bartolomé pero cayó en un río y se ahogó.

¿Por qué se le teme al diablo este 24 de agosto?

Tras haber perdido la competencia, el Diablo furioso prometió que cada 24 de agosto volvería para cobrar venganza y por ese motivo en el Día de San Bartolo se dice que “el diablo anda suelto”.

¿Qué es es lo que no se debe hacer cuando el Diablo anda suelto?

De acuerdo con las tradiciones, este día no se debe jugar con cerillos porque se puede quemar la casa y la de los vecinos. Nada de jugar con cuchillos porque se pude ocasionar una desgracia, no se debe acercar a rifles, pistolas, machetes, ni subirse a ningún árbol, no salir de casa y mucho menos meterse al agua.

