La fiebre por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI sigue liderando los temas de conversación en el universo gamer, por lo cual la tienda departamental de Liverpool anunció el inicio de la preventa del videojuego con la finalidad de que los amantes del mismo, puedan ir adquiriendo el nuevo GTA de manera anticipada.

Fue a través de su tienda en línea oficial y demás plataformas, que anunciaron que el videojuego ya se puede adquirir en preventa, por lo cual también quedaron al descubierto los precios que tendrá el mismo tanto para consolas Xbox Series como para PlayStation.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Precio del Grand Theft Auto VI en Liverpool

De acuerdo con las publicaciones realizadas por Liverpool, el precio del nuevo Grand Theft Auto VI será de mil 699 pesos en la preventa, esto tanto para consolas de PlayStation como para las de Xbox en sus versiones Series X y S.

En caso de ser uno de los interesados en adquirir el videojuego en preventa para poder disfrutar del mismo desde el segundo uno de su lanzamiento, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda departamental que cuenta con envíos a domicilio en prácticamente toda la República Mexicana.

🎮🔥 ¡La espera está por terminar! Rockstar confirmó que la preventa de GTA 6 arrancará este 25 de junio https://t.co/oZ9VWHmvPG — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 24, 2026

¿Cuándo sale a la venta el Grand Theft Auto VI para Xbox y PS5?

De acuerdo con la compañía Rockstar Games, el GTA VI saldrá a la venta para el público en general a partir del próximo 19 de noviembre de este mismo 2026, esto tras una serie de retrasos que tuvo el videojuego gracias a las gráficas y diseños del nuevo universo.

Fue tras este anuncio, que se confirmó que el lanzamiento del juego no sufrirá de más retrasos, asegurando que el mismo podrá ser reproducido por los gamers a partir de la fecha antes mencionada.

¿Por qué es tan esperado el Grand Theft Auto VI?

Vale la pena mencionar que el Grand Theft Auto VI es uno de los videojuegos más esperados por el mundo gamer debido a que su último lanzamiento, el GTA V, salió hace 13 años, es decir en el ya lejano 2013, lo cual representó la brecha más grande de esta franquicia.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.