Samsung explicó la razón por la que todavía no recibiste el One UI 7: Los siguientes dispositivos en la lista de espera

El despliegue de One UI 7 , la versión más reciente del entorno visual de Samsung para móviles Galaxy, ha generado incertidumbre entre quienes aún no reciben la notificación de descarga. El retraso en la actualización ha sido notorio en múltiples regiones, y la compañía surcoreana ya detalló los motivos que justifican este desfase, así como los modelos pendientes de recibir el paquete basado en Android 15.

La compañía inició el lanzamiento oficial durante abril de 2025, luego de un prolongado periodo de pruebas con usuarios seleccionados. A pesar de la liberación inicial, varios dispositivos continúan sin acceso a la nueva interfaz, lo que ha mantenido la atención de comunidades tecnológicas.

¿Por qué algunos equipos Galaxy aún no reciben One UI 7?

Según detalló SamMobile, el periodo de evaluación para One UI 7 fue más extenso que en ciclos previos. El primer acceso beta comenzó en diciembre de 2024, principalmente para la serie Galaxy S24. Este proceso demoró más de cuatro meses antes de liberar la versión estable, a diferencia de lo ocurrido con One UI 6, cuyo despliegue ocurrió en un lapso menor.

Entre las explicaciones se encuentra la necesidad de escalonar la distribución por regiones, debido a limitaciones en la infraestructura de servidores. También influyó la integración de Galaxy AI, que complicó la fase de adaptación para distintos modelos.

Modelos como Z Fold 6 y Z Flip 6 recibieron antes la actualización, mientras que otras variantes continúan en espera. El orden de prioridad no ha sido homogéneo, y se han reportado diferencias incluso entre países con la misma versión del dispositivo.

¿Qué dispositivos Samsung están en la lista de espera para One UI 7?

El listado oficial incluye equipos que recibirán One UI 7 en los próximos días o semanas. Algunos modelos programados son:



Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy A73

Galaxy Tab S8

Galaxy Z Flip 5

Samsung ha reiterado que la actualización sigue una secuencia gradual. Aunque no se han proporcionado fechas exactas, se espera que la mayoría de los equipos compatibles accedan a la nueva versión antes de junio de 2025.

Durante esta etapa, también se confirmó que no habrá una versión intermedia One UI 7.1. La compañía prepara el siguiente salto con One UI 8, previsto para iniciar con los próximos dispositivos plegables como Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7, junto con Android 16. El desarrollo de esta interfaz habría absorbido recursos adicionales, reduciendo la capacidad de ejecución simultánea para modelos previos.

