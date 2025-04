Este es el peligro por usar el mismo cargador para distintos dispositivos y teléfonos móviles

Expertos en electrónica coinciden en que, a pesar de que muchos cargadores presentan un conector idéntico, como el USB-C, no todos operan bajo los mismos protocolos de carga. Esto significa que un alimentador de energía puede no ser compatible con los requerimientos técnicos específicos de cada dispositivo. Entonces, ¿cuál es el peligro por usar el mismo cargador en distintos aparatos?

¿Son compatibles todos los cargadores USB-C?

Si bien la estandarización del USB-C fue impulsada por la Unión Europea para reducir residuos electrónicos, esto no implica que todos los cargadores sean seguros para cualquier celular.

Fabricantes como Google y Samsung han recomendado utilizar el adaptador original que viene con el dispositivo, ya que está diseñado específicamente para mantener el rendimiento y proteger la batería.

Cada marca incorpora su propia tecnología de carga rápida o adaptativa, lo que hace que incluso cargadores de buena calidad puedan ser ineficaces si no están calibrados para ese modelo en particular.

¿Cuáles son las consecuencias de usar cargadores no originales?

Los efectos negativos de un cargador no adecuado pueden ser tanto inmediatos como progresivos. Además, los daños ocasionados por estos accesorios no autorizados no suelen estar cubiertos por las garantías de los fabricantes, lo que representa un gasto adicional para los usuarios.

En el portal SIAFU Electronics se informó que emplear cargadores genéricos o de otras marcas puede ocasionar fluctuaciones en el voltaje, sobrecalentamiento del equipo y un deterioro acelerado de la batería. En casos más severos, podría incluso dañarse el circuito interno del teléfono, comprometiendo su funcionamiento a largo plazo.

Un cargador debe ser reemplazado cuando presenta cables desgastados, sobrecalienta al conectarse, deja de cargar de forma constante o emite sonidos inusuales. Estos signos indican fallas internas que podrían dañar el dispositivo o representar un riesgo eléctrico.

¿Cómo proteger la batería de los teléfonos móviles?

Para extender la vida útil de la batería, los técnicos recomiendan mantener el dispositivo en temperaturas frescas, cargarlo solo entre el 20 % y el 80 % y evitar su uso mientras permanece conectado a la corriente.

Seleccionar un cargador compatible, preferentemente certificado por el fabricante, no solo mejora el desempeño del teléfono, sino que previene fallas que podrían poner en riesgo el dispositivo y los datos que contiene.

