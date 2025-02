Video: Conductora tiene parálisis facial en vivo y se interrumpe la transmisión

La televisión chilena fue sorprendida por un incidente de salud durante la transmisión del programa “Hay que Decirlo” del Canal 13, cuando la conductora Pamela Díaz presentó síntomas de parálisis facial en vivo. Los televidentes notaron de inmediato una alteración en su rostro y gestos inusuales, lo que generó gran preocupación tanto entre la audiencia como en el equipo del programa.

¿Qué causó la parálisis facial de Pamela Díaz?

Durante la transmisión en vivo, Díaz comenzó a percibir que algo no estaba bien con su rostro. La animadora mencionó que sentía como si su boca se moviera de forma extraña y que no podía controlar sus expresiones al hablar. “Hace como dos días me dio algo raro, cuando hablaba se me iba la boca para un lado”, detalló la conductora, visiblemente afectada.

Además, durante la grabación, experimentó otros síntomas, como la dificultad para mover la lengua al leer un anuncio en el programa, lo que incrementó la preocupación.

Tras el incidente, Díaz optó por abandonar el programa y se dirigió a una clínica cercana a Canal 13 para ser atendida. En el lugar, se le realizaron estudios médicos, entre ellos una resonancia magnética. El diagnóstico indicó que la causa de la parálisis facial era el estrés, según lo informado por el portal Glamorama, del diario chileno La Tercera.

Los médicos recomendaron reposo absoluto a la mujer como medida para su recuperación. Debido a esto, se ausentó de algunas ediciones del programa hasta que su salud se recuperó por completo. El caso es un recordatorio de cómo el estrés puede impactar en la salud de una persona, provocando afecciones inesperadas como la parálisis facial.

Síntomas de la parálisis facial

La parálisis facial es una afección neurológica que se caracteriza por la pérdida parcial o total de la movilidad de los músculos faciales en un lado de la cara. Esta condición puede surgir de diversas causas, siendo la parálisis de Bell la más común, según información de Mayo Clinic.

Síntomas asociados:



Debilidad o parálisis en un lado de la cara: Dificultad para cerrar el ojo o sonreír en el lado afectado.

Dificultad para cerrar el ojo o sonreír en el lado afectado. Babeo: Dificultad para controlar la saliva en el lado afectado.

Dolor o incomodidad detrás de la oreja o en la mandíbula: Particularmente si la causa es una infección viral.

Alteraciones en el sentido del gusto: Pérdida del gusto en los dos tercios anteriores de la lengua.

Hipersensibilidad al sonido: Aumento de la sensibilidad al sonido en el oído afectado.

A raíz de la recomendación médica de reposo, Díaz se está tomando un tiempo fuera del programa de Canal 13 y algunas campañas laborales. Mientras tanto, la situación de la conductora sigue siendo monitoreada de cerca.

