Fecha de la venta de 49 centavos de Ross y el mejor día para comprar

Ross Dress for Less, una de las cadenas de tiendas de descuentos más populares de Estados Unidos (EUA), lleva a cabo una de sus ventas más esperadas: la venta de 49 centavos. Con ofertas en una amplia variedad de artículos, esta es una oportunidad que los compradores no querrán perderse.

¿Cuándo es la venta de 49 centavos de Ross?

La venta de 49 centavos de Ross se lleva a cabo hoy, ya que cada año se realiza el tercer lunes de enero. Esta liquidación es conocida por ofrecer precios bajos en productos como ropa, muebles, artículos de cuidado personal, calzado, gadgets y mucho más.

Este descuento masivo se realiza anualmente, y en 2025, comienza el 20 de enero. Los compradores tienen la oportunidad de encontrar artículos a una fracción de su precio original.

¿Cuál es el mejor día para comprar durante la venta de 49 centavos?

Aunque la venta comenzó oficialmente este lunes 20 de enero de 2025, los compradores más astutos suelen aprovechar los primeros días del evento para obtener los mejores artículos. En particular, los lunes y martes son considerados los mejores días para comprar.

El primer día de la venta, los usuarios tienen acceso a los artículos recién rebajados, lo que aumenta las posibilidades de encontrar descuentos significativos en una amplia variedad de productos.

Para las personas mayores de 55 años, los martes son una excelente opción, ya que tienen la oportunidad de obtener un 10% de descuento adicional en todos los productos, incluidos los artículos en liquidación. Esta oferta exclusiva está disponible a través del programa “Club de todos los martes”, al cual los clientes pueden acceder registrándose en el mostrador de atención al cliente de la tienda.

¿Qué es Ross Dress for Less?

Ross Dress for Less, conocida también como Ross Stores, es una cadena de tiendas de descuento que tiene su sede en Dublin, California. Con mil 483 tiendas en todo EUA y el territorio de Guam, es la segunda cadena de tiendas de descuentos más exitosa del país, solo por detrás de TJX Companies (que opera marcas como T.J. Maxx y Marshalls).

Aunque Ross es muy popular por su presencia física, la compañía aún no ha lanzado un comercio en línea, lo que hace que las compras en sus establecimientos sean una experiencia particular.

