Video viral TikTok: Migrante en Estados Unidos usa curiosa técnica para evitar deportación

Mi gente, ya salí de trabajar y ahora voy a ponerme la peluca otra vez para que piensen que soy gabacha. ¿Ustedes creen que estaba bromeando? Yo no bromeo. Ya para la casa y lista a manejar, así que ustedes vayan por su peluca gabacha, así no van a notar que no son de aquí. Ahorita todo le pega patatus a uno, si mira un carro, le da miedo a uno; ahorita hasta el corazón anda acelerado