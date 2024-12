¿Qué pasó con Zapatería Betito? La icónica tienda que cierra después de 70 años

“Aún recuerdo las historias que mi papá me contaba, con esa mezcla de orgullo y nostalgia, sobre cómo mis bisabuelos Julia y Cirilo, siempre visionarios y adelantados a su época construyeron todo desde cero, con sus propias manos y sueños. Me duele profundamente saber que ese pilar que nos sostuvo durante tanto tiempo está por cerrar sus puertas. Pero al mismo tiempo, me siento muy agradecida por haber formado parte de esta historia”, expresó Ana, una de las bisnietas de los fundadores del local.