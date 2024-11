La IA llega a la iglesia católica: En esta capilla un holograma de Jesús confiesa a sus fieles

1/3

🇨🇭⛪🤖🙏 „Deus in Machina“: #Schweiz testet KI-Jesus für Beichten. 😳



In der Peterskapelle in #Luzern steht ein KI-generierter Jesus-Avatar für zwei Monate im Beichtstuhl bereit, um mit den Besuchern zu interagieren.

Die Installation wurde in Zusammenarbeit mit der pic.twitter.com/bUweuwbQLV