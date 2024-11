Está por morir, pero le cobran mientras en camilla de hospital de Estados Unidos; comparte video en TikTok

“Cuando estás por morir, pero vives en América”, dice un video de TikTok que viralizó cómo un paciente que se encontraba en camilla le cobraron el costo su tratamiento aún estando convaleciente en un hospital de Estados Unidos .

El video rápidamente ha desatado crítica por la forma en cómo le cobraron aún estando en la camilla del hospital y sin un trato humano de parte del personal del hospital, quienes no esperaron a que se recuperara el paciente.

¿Por qué les cobran a los pacientes mientras está en el hospital de Estados Unidos?

En Estados Unidos a diferencia de México, no cuenta con cobertura universal, por lo que principalmente se trabaja en servicios privado y en menor medida públicos. El Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS) es el organismo responsable de cuidar a los ciudadanos.

En Estados Unidos una estancia de hospital puede llegar a costar alrededor de 5 mil a dólares a 10 mil dólares (203 mil 448 pesos). Por este motivo, se les cobra a los pacientes su estancia dentro de los recintos. Ahora los hospitales estarían adoptando medidas como terminales de cobro u otros métodos de pago.

¿Qué dijeron los usuarios sobre el cobro de hospital de Estados Unidos?

El video de TikTok ha generado diversas críticas en redes sociales, donde usuarios han mostrado su descontento y han expresado diversos comentarios en contra del sistema hospitalario de Estados Unidos.

“He estado internada en México en un hospital privado y tuvimos que pagar como 2 meses después de que me dieron de alta y literal fue un ‘ven cuándo puedas’” o “Que buena idea porque no se me ocurrió antes si no pagas cada equis tiempo se apaga todo a lo que estás conectado. Así como el parquímetro”. El video ha alcanzado más de 5 millones de vistas.

