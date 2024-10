Tras sufrir un robo en su auto deportivo, instaló tres cámaras de seguridad pero surgió un problema inesperado

El robo de un auto deportivo valioso puede transformar la manera en que se protegen las pertenencias, como le sucedió al propietario de un Ford Mustang Mach 1 . Después de que le sustrajeran los asientos de su vehículo, decidió reforzar la seguridad instalando tres cámaras de vigilancia. No obstante, lo que parecía una medida eficaz para evitar futuros robos derivó en una serie de problemas inesperados.

El caso fue dado a conocer por el mecánico e influencer Ángel Gaitán, quien detalló que el propietario del coche no previó el impacto que tendría el sistema de vigilancia.

Según el especialista, el problema no reside en las cámaras en sí, sino en la gran cantidad de energía que consumen. Al estar grabando de forma continua, estos equipos demandan un alto consumo de la batería del vehículo, lo que genera fluctuaciones en el voltaje. “El dueño pensó que estaba protegiendo su inversión, pero no calculó que la batería del Mustang no está diseñada para soportar esa demanda energética adicional por períodos prolongados”, explicó en un video.

Estas fluctuaciones terminaron agotando la batería y afectaron los sistemas electrónicos del auto. Como resultado, comenzaron a fallar la dirección asistida, el sistema de seguridad e incluso el motor de arranque debido a la falta de energía estable.

¿Cómo cuidar el auto sin afectar a la batería?

El experto sugiere que, si bien es comprensible querer proteger un coche tan valioso , las modificaciones de este tipo deben hacerse al seguir las recomendaciones del fabricante. “Lo ideal sería instalar una batería auxiliar para que las cámaras funcionen sin afectar la batería principal”, menciona. De este modo, se podría garantizar tanto la seguridad del auto como su correcto funcionamiento.

Este caso también es un recordatorio de los riesgos que conlleva realizar modificaciones no homologadas en cualquier vehículo. Incluso una medida de protección puede acabar provocando más problemas si no se realiza adecuadamente. Como señala Gaitán, la seguridad es importante, pero siempre hay que tener en cuenta el impacto que cualquier cambio pueda tener en el rendimiento general del carro.

